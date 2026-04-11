El guion soñado se ha cumplido. Este domingo, el Montecarlo Country Club será el escenario del duelo más esperado del año: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en la final del Masters 1.000 de Montecarlo. No solo está en juego el prestigioso trofeo de arcilla, sino también el liderato del ranking mundial, que el vencedor se llevará en una partida «a una sola carta».

Caminos distintos, mismo destino

La jornada de semifinales confirmó el estado de gracia de ambos tenistas, aunque con matices diferentes:

Jannik Sinner fue un rodillo. El italiano barrió de la pista a Alexander Zverev con un contundente 6-1 y 6-4 en apenas 82 minutos. Con esta victoria, Sinner encadena 16 triunfos consecutivos esta temporada y se convierte en el quinto jugador de la historia capaz de alcanzar la final en 8 de los 9 Masters 1.000 del calendario.

fue un rodillo. El italiano barrió de la pista a Alexander Zverev con un contundente en apenas 82 minutos. Con esta victoria, Sinner encadena 16 triunfos consecutivos esta temporada y se convierte en el quinto jugador de la historia capaz de alcanzar la final en 8 de los 9 Masters 1.000 del calendario. Carlos Alcaraz, por su parte, tuvo que trabajar ante el ídolo local, Valentin Vacherot. El murciano impuso su jerarquía con un doble 6-4 en una hora y 24 minutos. Pese a un pequeño bache en el segundo set, Alcaraz mostró la practicidad necesaria para alcanzar su décima final de Masters 1.000, una cifra asombrosa para sus 22 años.

La estadística de la igualdad absoluta

Si alguien busca un favorito, los números solo añaden más incertidumbre. Aunque el cara a cara favorece ligeramente a Alcaraz (10-6), hay un dato que refleja la paridad extrema entre estos dos titanes:

Tras 16 enfrentamientos y 3.302 puntos disputados, ambos han ganado exactamente la misma cantidad: 1.651 puntos cada uno. Una igualdad matemática que asusta.

Lo que hay en juego

Factor Carlos Alcaraz Jannik Sinner Ranking Defiende el Nº1 Aspira a asaltar el liderato Títulos ATP 26 26 Semanas como Nº1 66 66 Reto en arcilla Busca su 2º Montecarlo Busca su primer título aquí

Declaraciones: Respeto y ambición

Alcaraz no ocultó su entusiasmo tras el partido: «Es el escenario soñado por todo el mundo. Lucharé por mi segundo título aquí con el número uno en juego; eso lo hace más especial».

Por su parte, Sinner se mostró analítico y motivado: «Para estos partidos me entreno y me levanto cada día. Es una gran prueba antes de Roland Garros, pero no tengo nada que perder».

El duelo comenzará este domingo a las 15:00 (hora peninsular). El Principado, famoso por su casino, verá cómo uno de los dos se lleva todo el botín en la que ya es la rivalidad más vibrante del tenis moderno.