El técnico de la AD Ceuta, José Juan Romero, ha mostrado su cara más reivindicativa tras el reciente empate sin goles frente a la Real Sociedad B. En una rueda de prensa cargada de ironía y defensa propia, el preparador sevillano ha lamentado la presión externa que rodea al equipo a pesar de estar firmando una temporada histórica.

La ironía del éxito: «Parece que hemos cometido un delito»

Romero fue tajante al analizar la situación clasificatoria de su equipo. Con 49 puntos en el casillero, el Ceuta vive una situación de privilegio que, paradójicamente, ha generado un nivel de exigencia que el técnico considera desmedido.

«Al igual nos hemos equivocado en hacer 49 puntos. Si hubiéramos hecho 35 o 40, estoy convencido de que esto sería otra cosa», afirmó con amargura. Según el técnico, el hecho de haber alcanzado la cifra de la permanencia de forma tan solvente ha provocado que se normalice algo que es «espectacular» para la entidad caballa. «Lo hemos hecho hasta sencillo, y ahora parece que hemos cometido un delito», sentenció.

Pies en el suelo: El objetivo real

A pesar de la ilusión de la grada, Romero quiso rebajar las expectativas de quienes ya sueñan con cotas mayores, recordando la realidad competitiva del club:

El ‘play off’ es «imposible»: El técnico descartó pelear por la promoción debido al nivel de los rivales y al desgaste físico del equipo.

El técnico descartó pelear por la promoción debido al nivel de los rivales y al desgaste físico del equipo. Plantilla al límite: Comparó el estado de sus jugadores con un motor que «se puede joder» si se lleva al máximo constantemente.

Comparó el estado de sus jugadores con un motor que «se puede joder» si se lleva al máximo constantemente. Valoración del punto: Calificó el empate ante el filial donostiarra como «un punto espectacular» dada la frescura actual del bloque.

El ruido del mercado: Precontratos y salidas

Otro de los temas que encendió al técnico fue el rumor sobre posibles precontratos de sus jugadores con otros clubes de cara a la próxima temporada. Romero defendió la profesionalidad de su vestuario:

«Que quieran a nuestros jugadores tiene que ser un motivo de satisfacción. ¿Hay alguien que piense que un futbolista no va a meter la pierna porque tenga un contrato firmado? Trabajamos como animales para acabar con las mejores sensaciones».

Resumen de la situación en la AD Ceuta

Situación Detalle Puntuación actual 49 puntos (objetivo virtual de la permanencia cumplido). Estado físico Plantilla «espesa» y con bajas importantes en el tramo final. Mensaje a la afición Petición de disfrutar del momento sin exigencias irreales. Próximo reto Recuperar la frescura y la «identidad» de juego para el cierre de liga.

El preparador concluyó asegurando que «no hay ningún incendio dentro» y que ojalá el Ceuta sea capaz de repetir temporadas como esta durante muchos años, haciendo un llamamiento a valorar lo conseguido en lugar de centrarse en lo que no se puede alcanzar.