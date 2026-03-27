Según adelanta The Wall Street Journal, el Pentágono contempla desplegar infantería y blindados para ampliar las opciones militares de Donald Trump. El anuncio coincide con una tregua temporal en los ataques a infraestructuras energéticas.

La tensión bélica en Oriente Medio alcanza un nuevo pico de incertidumbre. Fuentes del Departamento de Guerra han filtrado a la prensa estadounidense que el Pentágono baraja el envío de un contingente de 10.000 soldados adicionales a la región. Este despliegue, que incluiría tropas terrestres y vehículos blindados, supondría un cambio de escala en la estrategia de presión sobre la República Islámica.

Opciones militares sobre la mesa

Aunque el presidente Donald Trump ha manifestado en repetidas ocasiones su preferencia por una salida negociada, las conversaciones con Teherán no han arrojado resultados tangibles hasta la fecha. El posible despliegue busca:

Reforzar la capacidad de disuasión: Ante las amenazas de Irán de atacar objetivos en Israel y países del Golfo.

Ante las amenazas de Irán de atacar objetivos en Israel y países del Golfo. Control de puntos críticos: Se especula con operaciones en enclaves estratégicos como la isla de Jarg (principal centro petrolero iraní) y la protección de los estrechos de Ormuz y Bab al Mandeb, vitales para el comercio mundial de crudo.

El factor interno: La opinión pública y la «Moratoria Trump»

A pesar de la retórica belicista, la Casa Blanca se enfrenta a un escenario interno complejo:

Rechazo social: Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos revela que el 55 % de los estadounidenses se opone al envío de tropas terrestres, con apenas un 7 % a favor de un gran contingente. Pausa estratégica: En un giro inesperado, Trump anunció hoy a través de su red Truth Social la ampliación de la moratoria de ataques contra la infraestructura energética de Irán hasta el 6 de abril. Según el mandatario, esta prórroga responde a una petición directa del Gobierno de Teherán.

La respuesta de Teherán

La reacción de Irán no se ha hecho esperar. El régimen de los Ayatolás ha advertido que cualquier incursión terrestre será respondida con un redoble de las acciones contra activos estadounidenses y sus aliados en la región. Esta amenaza cobra especial relevancia tras la noticia de que Irán ha comenzado a integrar a menores de 12 años en sus patrullas de seguridad urbana para liberar tropas profesionales hacia el frente.