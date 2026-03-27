El presidente Zelenski sella en Riad un pacto que incluye transferencia tecnológica e inversiones. Kiev busca alternativas de financiación ante el bloqueo de los fondos europeos y ofrece su experiencia en defensa aérea tras cuatro años de invasión rusa.

En un giro diplomático de gran calado, Ucrania y Arabia Saudí han formalizado este viernes un acuerdo de cooperación en materia de defensa. La firma, realizada durante la visita oficial de Volodímir Zelenski al Reino, abre la puerta a contratos armamentísticos, desarrollo tecnológico conjunto e inversiones saudíes en la industria militar ucraniana.

Defensa aérea y experiencia compartida

Zelenski, a través de su cuenta en X, destacó que Ucrania está lista para compartir sus sistemas y conocimientos en defensa aérea con Riad. El mandatario subrayó un punto de unión crítico: ambos países han sido blanco de ataques con drones y misiles balísticos en sus respectivos conflictos regionales.

El valor de Kiev: Ucrania ofrece cuatro años de experiencia real en combate contra drones iraníes y misiles de última generación.

Ucrania ofrece cuatro años de experiencia real en combate contra drones iraníes y misiles de última generación. El interés de Riad: Arabia Saudí busca fortalecer su seguridad frente a las amenazas en el Golfo, especialmente ante la creciente asistencia de Rusia al régimen de Irán.

Financiación frente al bloqueo europeo

Este acercamiento no es solo militar, sino una necesidad de supervivencia económica. Ante el persistente bloqueo de Hungría al crédito de 90.000 millones de euros aprobado por la Unión Europea, Ucrania busca desesperadamente nuevas líneas de crédito.

«Arabia Saudí tiene capacidades que son del interés de Ucrania, y esta cooperación puede ser beneficiosa para ambas partes», afirmó Zelenski, sugiriendo que el capital saudí podría sostener la viabilidad del Estado ucraniano a cambio de acceso a tecnología militar de vanguardia.

Energía y geopolítica

Durante su reunión con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, los líderes también abordaron la estabilidad del mercado energético. La guerra en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio han distorsionado los precios del crudo, y ambos países han acordado colaborar para mitigar estas fluctuaciones.

La alianza refuerza el papel de Ucrania como un actor relevante en la seguridad global, logrando el apoyo de una potencia que, hasta ahora, había mantenido una posición de mediación más ambigua en el conflicto con Moscú.