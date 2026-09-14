La Sala de Emergencias gestionó más de 9.200 llamadas desde el 30 de julio, afrontando un incremento sin precedentes en avisos por extranjería, agresiones y allanamientos de morada.

El servicio de emergencias 112 de Ceuta ha afrontado un volumen de trabajo extraordinario tras los sucesos acontecidos los pasados 30 y 31 de julio en la frontera del Tarajal. Según los datos oficiales adelantados por El Faro de Ceuta y confirmados por el Gobierno autónomo, entre el 30 de julio y el 10 de septiembre la sala tramitó 7.073 expedientes que requirieron la movilización de recursos, tras atender un total de 9.239 llamadas de ciudadanos.

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Estas cifras suponen un drástico incremento del 532,6% en materia de Seguridad Ciudadana en comparación con el mismo periodo del año 2025, cuando únicamente se abrieron 1.118 expedientes. El pico máximo de saturación se registró el 31 de julio, jornada en la que los operadores gestionaron 876 llamadas y tramitaron 676 expedientes en solo 24 horas.

Tipología de las incidencias gestionadas

El desglose de los datos recopilados por el 112 refleja que la presión sobre el servicio no se ha limitado únicamente a la asistencia directa a personas migrantes, sino que se ha extendido al conjunto de la seguridad pública urbana:

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Tipología de incidencia Expedientes (2026) Porcentaje sobre el total Comparativa respecto a 2025 Extranjería 2.081 29,4% De 48 a 2.081 expedientes Agresiones 1.357 19,2% De 93 a 1.357 expedientes Allanamientos de morada 837 11,8% De 16 a 837 expedientes Alteración del orden público 437 6,2% De 43 a 437 expedientes

Impacto generalizado en la seguridad ciudadana

Desde la central de emergencias destacan que, incluso descontando las alertas tipificadas estrictamente como Extranjería, el resto de expedientes creció un 366,5% (pasando de 1.070 en 2025 a 4.992 en 2026). Durante los 43 días analizados, la plantilla del 112 ha gestionado una media diaria de 164 intervenciones, confirmando la situación de tensión operativa excepcional que atraviesa la ciudad autónoma.