La expiración del descuento fiscal sobre el combustible se produce en un momento en el que la gasolina alcanza máximos anuales y el diésel se aproxima a su récord histórico de cotización. Esta bonificación gubernamental entró en vigor en el mes de julio, momento en que el precio medio de la gasolina se situaba en 1,444 euros por litro y el del gasóleo en 1,506 euros. Con el paso de los meses, la escala de la ayuda se ha ido reduciendo gradualmente: comenzó con una minoración de 15 céntimos por litro en julio, descendió a 10 céntimos en agosto y se fijó en septiembre en los actuales 5 céntimos para la gasolina y 20 céntimos para el diésel. Esta diferenciación en el tramo final responde al incremento superior al 15% que experimentó el gasóleo durante el mes de julio.

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Casi tres meses después de la implantación del primer tramo de reducción, los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reflejan que la gasolina se paga a una media de 1,925 euros por litro, mientras que el gasóleo alcanza los 1,929 euros. Sin la aplicación de este esquema de rebajas fiscales durante el periodo estival y el inicio del otoño, el coste de los carburantes para los usuarios habría sobrepasado los registros máximos históricos contabilizados hasta la fecha en el mercado nacional.

Esta herramienta tributaria se encuadra dentro de un marco regulatorio más amplio puesto en marcha por la Administración. En el mes de marzo se aprobó una primera minoración del Tipo impositivo del IVA aplicado a los carburantes, que descendió del 21% al 10%, acompañada de un ajuste en el impuesto sobre hidrocarburos hasta el límite mínimo fijado por las directivas de la Unión Europea. Posteriormente, un segundo decreto ley que comenzó a aplicarse el 1 de julio dejó sin efecto la rebaja del IVA, aunque decidió mantener la reducción del impuesto de hidrocarburos, cuyo periodo de validez concluye este 30 de septiembre.

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Descuentos de las petroleras y reacciones del sector del transporte

Ante la incertidumbre sobre la continuidad del respaldo público, algunas empresas del sector petrolífero han confirmado la prórroga de sus programas de fidelización y promociones privadas en la red de estaciones de servicio:

Repsol: La compañía mantendrá para los usuarios que efectúen el pago a través de la aplicación Waylet la posibilidad de acumular ahorros de hasta 45 céntimos por litro en sus repostajes hasta el próximo 31 de octubre.

La compañía mantendrá para los usuarios que efectúen el pago a través de la aplicación Waylet la posibilidad de acumular ahorros de hasta 45 céntimos por litro en sus repostajes hasta el próximo 31 de octubre. Moeve: Ofrecerá hasta 10 céntimos por litro de saldo para los clientes adheridos a su programa gow entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre, añadiendo un descuento directo de otros 10 céntimos de euro por litro enfocado específicamente a los profesionales del transporte.

El encarecimiento continuado de los combustibles ha generado preocupación en el colectivo del transporte de mercancías. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha solicitado que parte del incremento obtenido en la recaudación pública sea destinado a la habilitación de ayudas directas para el sector. Por su parte, la federación Fenadismer reclama la intervención sobre los precios finales si se prolonga la estructura actual, al considerar que la bonificación fiscal no ha tenido el efecto pretendido debido a la absorción de la rebaja en los márgenes comerciales de las compañías petroleras.