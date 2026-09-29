La búsqueda de pisos para alquilar en España se ha vuelto cada vez más complicada debido a la reducción de la oferta de alquiler permanente, que ha caído un 20% desde 2023, según datos de Idealista. Esta disminución coincide con la aprobación de la ley de vivienda, que permite limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Actualmente, esta restricción se aplica en 317 municipios de cinco comunidades autónomas.

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El portal inmobiliario Idealista señala que tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, aprobada en mayo de 2023, la oferta de alquiler permanente cayó un 15% entre el primer trimestre de ese año y el mismo periodo de 2024. Aunque la caída se ha moderado en los años siguientes, a principios de 2025 se registró un descenso interanual del 3%, y entre abril y junio de este año, la disminución fue de apenas un 0,2% respecto al mismo periodo de 2025.

El Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro estima que en 2023 había 813.850 pisos para arrendar en España, cifra que se ha reducido un 18,8% hasta los 660.993 inmuebles disponibles en el segundo trimestre de este año. La caída ha sido más pronunciada en el País Vasco, Navarra, Cataluña y Asturias, mientras que en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid ha sido menor.

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En contraste, los alquileres de temporada han experimentado un notable incremento. Idealista indica que la oferta de este tipo de alquileres se ha más que duplicado en los últimos tres años, tanto en zonas tensionadas como en otras áreas. Ciudades como Madrid, Valencia y Sevilla han visto un aumento de más del 130% en anuncios de alquileres de temporada.

El Gobierno planea incluir la regulación del alquiler de temporada en un próximo decreto de medidas en materia de vivienda, con el objetivo de perseguir su uso fraudulento. Esta medida es también una de las demandas del Sindicato de Inquilinas.