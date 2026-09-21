El conocido defensor de las reivindicaciones territoriales de Rabat califica las ciudades autónomas de «presidios ocupados» y asegura que la población está dispuesta a «derramar hasta la última gota de sangre».

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El activista marroquí Yahya Yahya, conocido por defender las pretensiones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, ha emitido un comunicado dirigido directamente al rey de España, Felipe VI, en relación con una eventual visita oficial del monarca a las dos ciudades autónomas españolas.

A través de un vídeo difundido por el medio marroquí Hespress, Yahya advirtió formalmente sobre la firme determinación de sectores del país vecino de oponerse a cualquier desplazamiento de la Casa Real española a la zona. Durante su intervención, definió expresamente a Ceuta y Melilla como «presidios ocupados» y lanzó un mensaje de máxima firmeza contra la soberanía española al otro lado del Estrecho de Gibraltar.

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«Hasta la última gota de sangre»

En su declaración audiovisual, el activista elevó el tono de las advertencias al afirmar categóricamente que, de concretarse la visita del monarca español, los marroquíes están dispuestos a «derramar hasta la última gota de sangre» en defensa de lo que consideran la integridad territorial del norte de Marruecos, catalogando el estatus de ambas plazas como una «línea roja».

Además de las declaraciones, Yahya Yahya ha avanzado que se están preparando posibles movilizaciones y protestas en la localidad fronteriza de Nador ante la perspectiva de una futura agenda oficial de Felipe VI en la zona.

El pronunciamiento y su posterior difusión mediática en Marruecos vuelven a situar el contencioso sobre las ciudades autónomas en el centro del debate político y de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos.