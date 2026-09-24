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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha recibido el premio al Altruismo 2026 en nombre de todos los ceutíes. Este reconocimiento se otorgó durante la celebración de la XII Gala, que se llevó a cabo el miércoles en Madrid.

La entrega del premio destaca el compromiso y la solidaridad que caracteriza a la ciudadanía de Ceuta, convirtiendo a su presidente en portavoz de los valores humanos que representan al pueblo ceutí.

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El galardón es un homenaje al altruismo y la disposición de las personas para ayudar a los demás, valores profundamente arraigados en la comunidad de Ceuta.