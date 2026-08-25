La gravedad y transversalidad de la crisis migratoria en Ceuta ha llevado al Ejecutivo central a declarar la «situación de interés para la seguridad nacional», una fórmula legal aprobada en 2015 a la que se recurre por primera vez en España. Esta herramienta permitirá establecer un mando único, bajo la dirección del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para reforzar la coordinación entre administraciones sin recurrir a estados de excepción o alarma.

La medida, que se formaliza mediante un real decreto del Consejo de Ministros, busca articular una respuesta centralizada y flexible ante un escenario que exige la intervención coordinada de múltiples departamentos.

Claves del mecanismo legal