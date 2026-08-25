La gravedad y transversalidad de la crisis migratoria en Ceuta ha llevado al Ejecutivo central a declarar la «situación de interés para la seguridad nacional», una fórmula legal aprobada en 2015 a la que se recurre por primera vez en España. Esta herramienta permitirá establecer un mando único, bajo la dirección del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para reforzar la coordinación entre administraciones sin recurrir a estados de excepción o alarma.
La medida, que se formaliza mediante un real decreto del Consejo de Ministros, busca articular una respuesta centralizada y flexible ante un escenario que exige la intervención coordinada de múltiples departamentos.
Claves del mecanismo legal
- Ámbito de actuación y dirección: La ley faculta al Gobierno central para asumir la dirección coordinada de los recursos. La estructura contará con un comité especializado en el que participarán el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), diversos ministerios y el Departamento de Seguridad Nacional.
- Garantía de derechos: La declaración no permite en ningún caso la suspensión de derechos fundamentales ni de libertades públicas. Las actuaciones se llevarán a cabo exclusivamente mediante los medios y poderes ordinarios de las administraciones públicas.
- Control parlamentario: Aunque el real decreto aprobado por el presidente del Gobierno entra en vigor sin necesidad de convalidación previa en el Congreso, la legislación obliga al Ejecutivo a informar de inmediato a la Cámara Baja sobre las medidas adoptadas y el desarrollo de la crisis.
- Diferencia con la ‘emergencia nacional’: A diferencia de la «emergencia de interés nacional» —enmarcada en la Ley de Protección Civil y reservada a catástrofes naturales o tecnológicas—, la «situación de interés para la seguridad nacional» se enfoca en crisis complejas que requieren una gestión integral y transversal de los recursos del Estado.