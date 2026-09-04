La Fiesta Nacional de España cae en lunes en este 2026 y mantiene su carácter de festivo no sustituible, permitiendo un fin de semana largo para los trabajadores de las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

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Madrid — El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha ratificado la configuración del calendario laboral de 2026, confirmando la celebración de la Fiesta Nacional de España el próximo lunes 12 de octubre. Al tratarse de un festivo nacional no sustituible por ninguna administración autonómica, la jornada de descanso será aplicable en todo el territorio español, garantizando un fin de semana largo de tres días lectivos (del sábado 10 al lunes 12 de octubre).

Este puente otoñal supone una de las principales oportunidades del segundo semestre del año para la planificación de escapadas y dinamización del turismo rural y de interior, con previsiones de alta ocupación en autonomías como Andalucía, Castilla y León o Asturias.

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Calendario de festivos nacionales pendientes en 2026

Tras la celebración del 12 de octubre, el BOE contempla las siguientes jornadas festivas de ámbito estatal antes de finalizar el año:

Fecha en el calendario Festividad Traslado o aplicación 1 de noviembre (Domingo) Día de Todos los Santos Se traslada al lunes 2 de noviembre 6 de diciembre (Domingo) Día de la Constitución Española Se traslada al lunes 7 de diciembre 8 de diciembre (Martes) Inmaculada Concepción Festivo nacional 25 de diciembre (Viernes) Natividad del Señor (Navidad) Festivo nacional

Impacto en la economía y debate sobre los festivos

La confirmación del puente del 12 de octubre impulsa las previsiones del sector hostelero y hotelero de interior, que suele registrar niveles máximos de reservas durante la primera quincena de octubre gracias a las temperaturas suaves del otoño.

Asimismo, la publicación del calendario laboral vuelve a abrir el debate habitual sobre la flexibilidad de las fechas. Mientras diversos sectores turísticos proponen trasladar sistemáticamente los festivos que coinciden en domingo al lunes para incentivar el consumo, las autonomías y municipios defienden mantener la potestad para adaptar el calendario a sus festividades tradicionales y locales.