A las 03:00 de la madrugada del domingo 25 de octubre los relojes deberán retrasarse una hora, dando paso al horario de invierno en un debate cada vez más abierto sobre la utilidad real del ahorro energético.

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Madrid — El cambio de hora estacional ya tiene fecha oficial en España. Cumpliendo con el calendario fijado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de la Orden PCM/186/2022 y la directiva de la Unión Europea, el horario de invierno entrará en vigor en la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre.

A las 03:00 horas de la madrugada (las 02:00 en Canarias), los relojes deberán atrasarse sesenta minutos para marcar de nuevo las 02:00 horas. Con este ajuste, las mañanas ganarán luz natural más temprano —con amaneceres proyectados entre las 08:00 y las 08:30 en puntos como Madrid—, mientras que los anocheceres se adelantarán a la franja de las 17:30 a 18:00 horas.

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Un impacto energético en entredicho

Aunque el origen de esta medida se remonta a las propuestas de ahorro de combustible en la Primera Guerra Mundial y se consolidó tras la crisis energética de los años 70, la eficacia del cambio de hora genera un creciente escepticismo entre los analistas del sector:

Eficiencia tecnológica: Expertos del sector eléctrico, como Ricardo Margalejo (cofundador de Gana Energía), señalan que la implantación masiva de electrodomésticos eficientes y la iluminación LED han reducido drásticamente el peso de esta medida sobre la factura de los hogares.

Expertos del sector eléctrico, como Ricardo Margalejo (cofundador de Gana Energía), señalan que la implantación masiva de electrodomésticos eficientes y la iluminación LED han reducido drásticamente el peso de esta medida sobre la factura de los hogares. Sincronización europea: Hoy en día, el mantenimiento de la medida responde más a criterios de coordinación comercial y de transportes con el resto de la Unión Europea que a un verdadero ahorro energético.

Hoy en día, el mantenimiento de la medida responde más a criterios de coordinación comercial y de transportes con el resto de la Unión Europea que a un verdadero ahorro energético. Efectos en la salud: Diversos estudios advierten de que la alteración del ritmo circadiano puede derivar en episodios temporales de insomnio, fatiga, irritabilidad o falta de concentración, cuyos efectos suelen persistir entre tres días y dos semanas.

¿El fin de los cambios de hora en Europa?

La continuidad de esta práctica sigue pendiente de la resolución definitiva de las instituciones comunitarias: