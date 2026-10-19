CEUTA — Un oficio remitido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la Audiencia Nacional revela que las autoridades de Marruecos estaban al corriente de las advertencias e informaciones relativas a los acontecimientos previstos para el 30 de junio (30-J). Pese a ello, el país vecino optó por centrar sus esfuerzos y prioridades institucionales en la celebración de la tradicional Fiesta del Trono.
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Puntos clave del informe de Inteligencia:
- Conocimiento previo: Según se desprende de la documentación incorporada a la causa judicial, el Ejecutivo marroquí disponía de plena consciencia sobre los avisos y los riesgos planteados en torno a esa fecha señalada.
- Prioridades institucionales: El documento detalla que la gestión de los dispositivos y la atención política y policial del Estado alauita estuvieron enfocadas de manera casi exclusiva en los actos conmemorativos de la Fiesta del Trono, relegando otras contingencias fronterizas.
- Coordinación y contexto: El informe aporta nuevos datos sobre cómo se vivieron las horas previas desde el punto de vista de la seguridad nacional y la colaboración transfronteriza, en un momento marcado por la tensión y el flujo migratorio.
Repercusiones políticas y judiciales
La desclasificación y análisis de estos mensajes del CNI continúan arrojando luz sobre la trastienda diplomática y de seguridad de aquella crisis, ofreciendo detalles inéditos sobre el intercambio de información entre los servicios de inteligencia de ambos países.
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