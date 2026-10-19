CEUTA — Un oficio remitido por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la Audiencia Nacional revela que las autoridades de Marruecos estaban al corriente de las advertencias e informaciones relativas a los acontecimientos previstos para el 30 de junio (30-J). Pese a ello, el país vecino optó por centrar sus esfuerzos y prioridades institucionales en la celebración de la tradicional Fiesta del Trono.

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Puntos clave del informe de Inteligencia:

Conocimiento previo: Según se desprende de la documentación incorporada a la causa judicial, el Ejecutivo marroquí disponía de plena consciencia sobre los avisos y los riesgos planteados en torno a esa fecha señalada.

Según se desprende de la documentación incorporada a la causa judicial, el Ejecutivo marroquí disponía de plena consciencia sobre los avisos y los riesgos planteados en torno a esa fecha señalada. Prioridades institucionales: El documento detalla que la gestión de los dispositivos y la atención política y policial del Estado alauita estuvieron enfocadas de manera casi exclusiva en los actos conmemorativos de la Fiesta del Trono, relegando otras contingencias fronterizas.

El documento detalla que la gestión de los dispositivos y la atención política y policial del Estado alauita estuvieron enfocadas de manera casi exclusiva en los actos conmemorativos de la Fiesta del Trono, relegando otras contingencias fronterizas. Coordinación y contexto: El informe aporta nuevos datos sobre cómo se vivieron las horas previas desde el punto de vista de la seguridad nacional y la colaboración transfronteriza, en un momento marcado por la tensión y el flujo migratorio.

Repercusiones políticas y judiciales

La desclasificación y análisis de estos mensajes del CNI continúan arrojando luz sobre la trastienda diplomática y de seguridad de aquella crisis, ofreciendo detalles inéditos sobre el intercambio de información entre los servicios de inteligencia de ambos países.