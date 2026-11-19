Madrid, 19 de noviembre de 2026. — La incorporación de los helicópteros de ataque AH-64E Apache a las Fuerzas Armadas de Marruecos supone un salto cualitativo en su aviación militar al integrar sensores avanzados, enlaces digitales y capacidad de cooperación con aeronaves no tripuladas.

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El reportaje recupera la valoración del general estadounidense Michael Langley, quien —cuando dirigía el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM)— resumió el impacto estratégico de esta adquisición con la expresión «Un nuevo nivel de capacidad de combate» durante la ceremonia de recepción celebrada en Salé, cerca de Rabat, en marzo de 2025.

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Capacidades tecnológicas del modelo AH-64E Apache

Cooperación con drones y conectividad: Según AFRICOM, la versión AH-64E incorpora motores más potentes, enlaces de datos avanzados y sistemas diseñados para controlar y coordinar operaciones conjuntas con vehículos aéreos no tripulados (drones), integrando la obtención de información en tiempo real con la capacidad de ataque.

Según AFRICOM, la versión incorpora motores más potentes, enlaces de datos avanzados y sistemas diseñados para controlar y coordinar operaciones conjuntas con vehículos aéreos no tripulados (drones), integrando la obtención de información en tiempo real con la capacidad de ataque. Sensores y autoprotección: El paquete tecnológico notificado por Washington incluye sensores de adquisición de objetivos y visión nocturna, radares de control de tiro, receptores de vídeo y equipos de alerta frente a amenazas para proteger la aeronave ante defensas aéreas.

El paquete tecnológico notificado por Washington incluye sensores de adquisición de objetivos y visión nocturna, radares de control de tiro, receptores de vídeo y equipos de alerta frente a amenazas para proteger la aeronave ante defensas aéreas. Evolución de cabina: El fabricante Boeing destacó en su revisión de finales de 2025 —donde recogió las primeras entregas a Marruecos entre los hitos del año— las líneas de desarrollo de la plataforma orientadas a reducir la carga de trabajo de los pilotos e integrar sistemas autónomos complementarios.

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