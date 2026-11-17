Según un informe remitido por la Guardia Civil a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, el Instituto Armado considera probable que Marruecos utilice a posteriori la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta a finales del pasado mes de julio como herramienta para impulsar mensajes alineados con sus intereses políticos, entre los que destaca la reivindicación de la soberanía sobre Ceuta y Melilla.

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El documento policial plantea que Rabat podría promover también la fórmula de una eventual «cosoberanía» presentándola como la mejor vía para evitar futuras crisis migratorias en la frontera.

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Claves del informe remitido a la Audiencia Nacional

Imprevisibilidad del colapso fronterizo: De acuerdo con las diligencias trasladadas a la jueza instructora, las alertas e informaciones previas que manejaban los servicios antes del 30 de julio —fecha en la que dio comienzo la avalancha— no permitieron anticipar la situación extrema de colapso fronterizo que terminó produciéndose en la ciudad autónoma.

De acuerdo con las diligencias trasladadas a la jueza instructora, las alertas e informaciones previas que manejaban los servicios antes del 30 de julio —fecha en la que dio comienzo la avalancha— no permitieron anticipar la situación extrema de colapso fronterizo que terminó produciéndose en la ciudad autónoma. Cobertura en medios marroquíes: La Guardia Civil analiza además el tratamiento informativo de la crisis por parte de medios de comunicación del país vecino, señalando que, como norma general, sus publicaciones tienden a reclamar la soberanía alauita sobre ambas ciudades autónomas. Uno de estos medios, descrito en el informe como muy próximo al entorno de Mohamed VI, llegó a calificar la «recuperación» de Ceuta y Melilla como un desenlace inevitable a largo plazo.

La Guardia Civil analiza además el tratamiento informativo de la crisis por parte de medios de comunicación del país vecino, señalando que, como norma general, sus publicaciones tienden a reclamar la soberanía alauita sobre ambas ciudades autónomas. Uno de estos medios, descrito en el informe como muy próximo al entorno de Mohamed VI, llegó a calificar la «recuperación» de Ceuta y Melilla como un desenlace inevitable a largo plazo. Situación sobre el terreno: El análisis policial recoge igualmente el descontento difundido en redes sociales y plataformas como Chouftv entre jóvenes magrebíes que cruzaron a Ceuta bajo expectativas de mejora económica y que se encontraron con problemas de desabastecimiento, falta de alojamiento y restricciones de movilidad hacia la Península mientras tramitan solicitudes de protección internacional.

Contexto de la investigación

El informe se enmarca en las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional para esclarecer las circunstancias y responsabilidades en torno a la gestión de la crisis migratoria ocurrida entre el 30 y el 31 de julio, episodio que provocó una fuerte presión asistencial y de seguridad en Ceuta.

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