El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez aceptó las presiones de la FIFA para ceder ante las pretensiones de Marruecos en el proceso de adjudicación de las sedes del Mundial 2030, permitiendo finalmente que el país alauita albergue el partido más importante del torneo: la gran final del campeonato.

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Esta decisión se fraguó tras una serie de intensas reuniones y contactos al más alto nivel con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las que el Gobierno español optó por priorizar los equilibrios geopolíticos y de relaciones bilaterales en detrimento de la candidatura conjunta inicial liderada de forma principal por España y Portugal.

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Las claves de la cesión gubernamental

Pérdida de la final: Pese al peso histórico, las infraestructuras hoteleras y la tradición futbolística de España, el acuerdo final consolida el reparto en el que Marruecos acogerá el encuentro decisivo del torneo, relegando a los estadios españoles a un papel secundario en el tramo final del campeonato.

Pese al peso histórico, las infraestructuras hoteleras y la tradición futbolística de España, el acuerdo final consolida el reparto en el que Marruecos acogerá el encuentro decisivo del torneo, relegando a los estadios españoles a un papel secundario en el tramo final del campeonato. El papel de Gianni Infantino: El máximo mandatario del organismo rector del fútbol mundial actuó como el principal artífice e impulsor de la inclusión de Marruecos como sede de la final, presionando diplomáticamente a los gobiernos implicados para forzar un consenso que alteró los planes iniciales de la candidatura ibérica.

El máximo mandatario del organismo rector del fútbol mundial actuó como el principal artífice e impulsor de la inclusión de Marruecos como sede de la final, presionando diplomáticamente a los gobiernos implicados para forzar un consenso que alteró los planes iniciales de la candidatura ibérica. Revisión de los acuerdos: Las negociaciones incluyeron concesiones logísticas y organizativas en los dosieres presentados, disipando las reticencias iniciales de las administraciones nacionales a cambio de asegurar la estabilidad formal de la candidatura conjunta tricontinental entre España, Portugal y Marruecos.

Repercusiones políticas y deportivas

La confirmación de este reparto ha desatado una notable controversia en el ámbito político nacional. Diversos sectores de la oposición han criticado con dureza la gestión del Ejecutivo, calificando el movimiento como una muestra de debilidad institucional y de falta de firmeza en la defensa de los intereses organizativos de España dentro de la gran cita mundialista.

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Por su parte, desde los ministerios implicados se defiende la viabilidad del proyecto global y el éxito que supone para la península formar parte de una organización conjunta de este calibre, eludiendo valorar las exigencias que propiciaron el cambio de última hora en el mapa de sedes del torneo.