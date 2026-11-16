Madrid (EFE) / Redacción.— El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha remitido un informe a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón —que investiga los sucesos de finales de julio— en el que concluye que no se han obtenido evidencias que permitan afirmar que la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta fuera el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades de Marruecos.

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El documento, fechado a mediados de noviembre, matiza sin embargo que, desde un punto de vista puramente teórico e hipotético, una crisis migratoria de tal magnitud encajaría en los parámetros de una «acción híbrida» o «acción hostil» diseñada por un Estado para desestabilizar a otro por debajo del umbral bélico. No obstante, el servicio de inteligencia aclara que las pesquisas apuntan a que la movilización masiva fue fundamentalmente el producto de llamamientos masivos a través de redes sociales, sin hallar vínculos directos con el aparato estatal marroquí.

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Claves del informe del CNI remitido a la Audiencia Nacional

Sin pruebas de participación estatal: Tras una profunda investigación, los servicios secretos señalan que no existen elementos probatorios que impliquen a organismos oficiales de Rabat en el diseño o la puesta en marcha de los accesos irregulares del pasado verano.

Tras una profunda investigación, los servicios secretos señalan que no existen elementos probatorios que impliquen a organismos oficiales de Rabat en el diseño o la puesta en marcha de los accesos irregulares del pasado verano. El papel de las redes sociales: El informe destaca que la aglomeración y los llamamientos se gestaron en entornos digitales, sin que se haya identificado un único centro de mando o una conexión directa con los servicios de inteligencia del país vecino.

El informe destaca que la aglomeración y los llamamientos se gestaron en entornos digitales, sin que se haya identificado un único centro de mando o una conexión directa con los servicios de inteligencia del país vecino. La teoría de la «acción híbrida»: El CNI expone ante el tribunal que, en términos abstractos, una presión migratoria masiva utilizada como herramienta de coerción política requeriría una planificación al más alto nivel estatal; sin embargo, reitera que este escenario no se ha podido constatar con pruebas materiales en el caso concreto de Ceuta.

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