El árbitro zaragozano, que cumple su primera temporada en la Liga Hypermotion, es un viejo conocido del Alfonso Murube. Bajo su dirección, el equipo ceutí cuenta sus partidos por victorias en casa.

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 27 de la Liga Hypermotion, y el nombre elegido para el duelo en el Alfonso Murube es el de Alonso de Ena Wolf. El colegiado maño será el encargado de impartir justicia este domingo en un encuentro vital para las aspiraciones de la AD Ceuta FC ante un histórico como el Granada CF.

Un talismán para los de José Juan Romero

La elección de De Ena Wolf trae buenos recuerdos a la parroquia ceutí, ya que los precedentes con este árbitro son impecables. Esta será la tercera vez que se cruce en el camino del Ceuta, y en las dos ocasiones anteriores el resultado fue idéntico: victoria local sin encajar goles.

Temporada pasada: Dirigió el derbi ante el Algeciras CF en el Murube, que terminó con un sólido 2-0 gracias a los tantos de Abdoul Koné y Rodri Ríos.

Dirigió el derbi ante el en el Murube, que terminó con un sólido gracias a los tantos de Abdoul Koné y Rodri Ríos. Presente campaña: Fue el árbitro del triunfo ante la SD Eibar (1-0), en un partido donde Youness fue el autor del único gol de la tarde.

Cuerpo arbitral completo

A pesar de su juventud y de estar viviendo su año de debut en la categoría de plata del fútbol español, Alonso de Ena Wolf ha demostrado solvencia en plazas exigentes. Para este encuentro, contará con un equipo de trabajo experimentado:

Asistentes: Rubén Porras y Silvia Fernández.

Rubén Porras y Silvia Fernández. Cuarto árbitro: Juan Francisco Roca.

Juan Francisco Roca. VAR: Las funciones de videoarbitraje recaerán en Óliver de la Fuente, un colegiado con amplia trayectoria en la categoría para supervisar las jugadas más polémicas.

Con este historial favorable, el Ceuta espera mantener su racha de imbatibilidad bajo el arbitraje del zaragozano y sumar tres puntos que le permitan coger aire en la clasificación ante un rival de la entidad del conjunto nazarí.