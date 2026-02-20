El operador del sistema publica por primera vez los datos de capacidad de acceso, revelando que únicamente el 25% de las infraestructuras dispone de margen para nuevas conexiones tras la resolución de la CNMC.

La red de transporte eléctrico en España atraviesa una situación de saturación técnica sin precedentes. Red Eléctrica (REE), filial de Redeia y operador del sistema, ha reconocido formalmente que el 75% de su red se encuentra actualmente colapsada, admitiendo que solo cuenta con capacidad para atender nueva demanda en el 25% de sus nudos. Esta confesión se produce tras la publicación, por primera vez en la historia del organismo, de las capacidades de acceso para la conexión de demanda, calculadas bajo los estrictos criterios técnicos validados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La difusión de estos datos responde a la resolución del pasado 1 de diciembre y al posterior mandato de la CNMC del 13 de febrero, que obligó a REE a publicar los mapas de capacidad en el plazo de una semana, desestimando la petición del operador de retrasar esta transparencia hasta el mes de mayo. Los resultados confirman un escenario de congestión donde la infraestructura actual se ve limitada para absorber los ambiciosos proyectos de electrificación y transición energética en el corto plazo.

Un volumen de permisos equivalente al 25% del consumo nacional

Según la información facilitada por REE, la red de transporte ya tiene otorgados permisos de acceso y conexión que suman cifras de gran calado. En concreto, existen compromisos para 129 gigavatios (GW) de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, 16 GW destinados al almacenamiento y 19 GW para instalaciones de demanda.

Resulta especialmente significativo que, desde la aprobación de la planificación vigente en 2022, se han concedido 11,8 GW de capacidad para nuevas demandas, aunque ninguna de estas instalaciones se ha puesto todavía en servicio. Estas empresas disponen de un margen de cinco años desde la obtención del permiso para completar su conexión. De materializarse este volumen de demanda ya comprometido, supondría un incremento del 25% respecto al consumo eléctrico actual de toda España.

Requisitos de robustez para evitar huecos de tensión

El operador del sistema ha subrayado que los criterios técnicos aplicados buscan garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema eléctrico. En este sentido, los estudios realizados, particularmente bajo el denominado criterio dinámico, confirman la urgencia de implementar requisitos de robustez en las futuras instalaciones.

Red Eléctrica ha incidido en que las nuevas conexiones, especialmente aquellas que utilizan electrónica de potencia, deberán ser capaces de soportar huecos de tensión. La evolución de la normativa en este ámbito, según apunta el operador, será la llave para incrementar la capacidad otorgable en aquellos nudos que hoy aparecen limitados por criterios de seguridad dinámica.

El reto de la coordinación con la red de distribución

La problemática no se limita exclusivamente a la red de transporte. Por primera vez se han definido los valores de capacidad que se reservan en el transporte para ser otorgados a instalaciones conectadas a las redes de distribución. REE ha advertido de que la suma de los valores propuestos por los gestores de distribución supera el doble de la punta histórica de consumo del sistema, situada en 45 GW.

Hasta la fecha, se han alcanzado acuerdos en el 45% de los interfaces entre transporte y distribución, sumando una capacidad de 33,1 GW. No obstante, el operador señala que para avanzar en el resto de los nudos es necesario establecer criterios normativos adicionales que homogeinicen el tratamiento de estas conexiones.

Esta publicación, que REE actualizará mensualmente, se considera un hito de transparencia al ofrecer visibilidad sobre las subestaciones con posiciones dedicadas a la demanda y los nudos donde la capacidad se asignará mediante concurso, despejando las incógnitas sobre el estado real de la infraestructura energética española.