Un frente parlamentario inesperado ha frenado en seco una de las medidas estrella de la Dirección General de Tráfico (DGT) para esta legislatura. El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la propuesta de Interior para reducir la tasa máxima de alcoholemia permitida para conductores, que pretendía pasar de los actuales 0,5 g/l en sangre a 0,2 g/l para todos los usuarios.

Una alianza heterogénea bloquea la medida

La votación ha dejado una imagen poco habitual en el hemiciclo, donde el Partido Popular y Vox han sumado sus votos a los de Esquerra Republicana (ERC) para impedir que la reforma de la Ley de Tráfico siguiera adelante.

Los argumentos de los grupos que han votado en contra varían sustancialmente, pero coinciden en el rechazo a la fórmula planteada por el Gobierno:

PP y Vox: Han calificado la medida de «intervencionista» y «recaudadora», argumentando que el problema no reside en la tasa actual, sino en la falta de controles policiales en las carreteras y en el consumo de drogas.

Han calificado la medida de «intervencionista» y «recaudadora», argumentando que el problema no reside en la tasa actual, sino en la falta de controles policiales en las carreteras y en el consumo de drogas. ERC: Ha justificado su rechazo por una cuestión de competencias, criticando que el Estado legisle sobre aspectos que afectan a la gestión de las policías autonómicas sin una negociación previa sobre los recursos necesarios para implementar estos cambios.

«No se trata de prohibir por prohibir, sino de educar y vigilar. Bajar la tasa al mínimo técnico es, de facto, una ley seca encubierta para quien quiera disfrutar de una copa de vino comiendo», señalaron fuentes de la oposición.

El golpe a la estrategia de la DGT

Para el Ministerio del Interior y el equipo de Pere Navarro, este rechazo supone un duro revés en su objetivo de alcanzar la «Visión Cero» (cero fallecidos en carretera). La propuesta buscaba equiparar a España con los países europeos más avanzados en seguridad vial, como Suecia o Noruega.

Tasa Actual (General) Propuesta Rechazada Objetivo de la Medida 0,5 g/l en sangre 0,2 g/l en sangre Reducir un 15% las muertes relacionadas con alcohol 0,25 mg/l en aire 0,10 mg/l en aire Tolerancia casi cero ante el riesgo

Reacciones de las asociaciones de víctimas

Las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han recibido la noticia con «profunda decepción». Consideran que los intereses partidistas han prevalecido sobre la seguridad de los ciudadanos, recordando que el alcohol sigue presente en casi uno de cada tres accidentes mortales en las carreteras españolas.

Por su parte, el sector de la hostelería y el mundo del vino habían mostrado sus reticencias en semanas previas, temiendo un impacto directo en el consumo social, un argumento que ha resonado con fuerza en los debates de los pasillos del Congreso.