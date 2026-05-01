El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, exige al PSOE la destitución de la militante socialista que acompañaba a la esposa del presidente y que forcejeó con el activista.

El Partido Popular ha salido públicamente en defensa del comunicador y agitador ultra Vito Quiles, después de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formalizara una denuncia contra él ante la Policía Nacional por una presunta agresión ocurrida en un restaurante de Las Rozas (Madrid).

Desde la dirección del PP, su secretario general, Miguel Tellado, ha restado validez a la denuncia de Gómez y ha sostenido que la verdadera víctima del incidente fue el propio Quiles: “El agredido es un periodista”, ha señalado el dirigente popular. Con estas declaraciones, el PP sitúa el foco en los acompañantes de la mujer del presidente y pide al PSOE la destitución inmediata de una coordinadora socialista de Torrelodones que presuntamente participó en el forcejeo con el activista.

Versiones enfrentadas

Los hechos ocurrieron este miércoles en el interior de un local madrileño. Según fuentes de La Moncloa y del entorno de Begoña Gómez, Vito Quiles abordó de forma intimidatoria a la esposa del presidente, impidiéndole la salida del establecimiento, lo que motivó que personas que la acompañaban tuvieran que intervenir. Ante esta situación, Gómez formalizó una denuncia por acoso e intimidación.

Por su parte, Quiles niega rotundamente la versión de Begoña Gómez y ha anunciado que emprenderá acciones legales tanto contra ella como contra sus acompañantes por «agresión, violencia y hostigamiento». El activista sostiene que él solo intentaba hacer preguntas periodísticas en el marco del debate público y que fue quien recibió los golpes por parte del entorno de Gómez.

Reacciones políticas

Tras el posicionamiento del secretario general de los populares, Vito Quiles ha agradecido el apoyo de Tellado a través de sus redes sociales, destacando que el dirigente del PP ha puesto «un poco de sentido común» frente a lo que califica de «locura».

Este movimiento del Partido Popular se produce en un contexto judicial complejo para Quiles, quien recientemente ha sido objeto de varias causas judiciales por delitos de injurias y calumnias, incluyendo una petición fiscal de hasta nueve años de prisión por acusaciones dirigidas contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Por el momento, el Gobierno y el PSOE han evitado calificar el suceso como un fallo en la seguridad de la esposa del presidente, tildándolo en su lugar como un acto intolerable de acoso e intimidación impropio de una democracia.