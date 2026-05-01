El líder de Vox inaugura la campaña electoral en Jaén arremetiendo contra el Gobierno de Sánchez, el acuerdo de Mercosur y el impacto de las renovables en el olivar.

Jaén (EFE) — El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes en Jaén que su partido mantendrá con firmeza la «batalla jurídica» contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno. A su juicio, esta medida conlleva la «islamización» y una «invasión migratoria» en la sociedad española.

Durante el primer acto de campaña de Vox para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, celebrado ante unas 500 personas en el parque de La Alameda, Abascal ha defendido la «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas públicas. «No puede ser que se le dé la nacionalidad española al primero que llega», ha enfatizado el líder político.

«Están haciendo todo lo posible por sustituir a nuestro pueblo para que vengan otros y reciban las ayudas sociales y de vivienda que necesitan los españoles», ha denunciado Abascal.

Críticas a Mercosur y a la implantación de placas solares

El líder de Vox ha aprovechado su intervención para arremeter contra el acuerdo comercial con Mercosur que entra en vigor este viernes, al que ha calificado como «una sentencia de muerte para el sector primario».

En la misma línea, ha cargado contra lo que denomina «fanatismo climático» y la instalación masiva de placas solares en Andalucía, un despliegue que, según ha denunciado, está provocando el arranque de miles de olivos en varias comarcas de la región, afectando directamente a la provincia de Jaén.

Censura a la gestión de Pedro Sánchez

Abascal ha centrado buena parte de su discurso en atacar la gestión del presidente del Gobierno, a quien ha definido como «el señor X de la corrupción en España» en alusión a las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar. «Lo peor de Pedro Sánchez está por venir, pero el mayor error que podemos cometer es darle por derrotado», ha proclamado, pidiendo a los asistentes huir de los pronósticos que reflejan los sondeos electorales.

Por último, Abascal ha iniciado su intervención censurando la decisión de la Junta Electoral Provincial de desautorizar la manifestación del sindicato Solidaridad, convocada para este Primero de Mayo en la ciudad. La autoridad electoral desestimó la marcha al argumentar que el acto pretendía «encubrir» un acto de campaña de Vox.