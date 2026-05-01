Las revelaciones en el Tribunal Supremo sobre presunta financiación irregular y corrupción sistémica erosionan el apoyo del votante moderado. El malestar interno crece entre los cuadros críticos mientras la dirección se atrinchera en la tesis de la «invención».

El inicio de la campaña electoral en Andalucía se presenta para el Partido Socialista bajo una situación de extrema complejidad técnica y política. La coincidencia de las declaraciones de Víctor de Aldama y Koldo García ante el Tribunal Supremo, en el marco de la investigación que afecta al exministro José Luis Ábalos, ha irrumpido en la estrategia de la candidatura encabezada por María Jesús Montero. El impacto de estos testimonios, que apuntan a una presunta corrupción sistémica y financiación irregular, amenaza con dinamitar los esfuerzos de contención en un territorio que históricamente representó el principal granero de votos de la formación.

La estrategia de Moncloa, centrada en descalificar las acusaciones de Aldama —quien ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— bajo la tesis de que se trata de una «inventada», no está logrando los efectos deseados en el seno de la organización andaluza. En sectores externos al núcleo duro de la candidata Montero existe la percepción de que el juicio está operando como un factor de desgaste irreversible en un contexto donde las encuestas ya resultaban desfavorables para los intereses socialistas.

El alejamiento del votante intermedio

El análisis de los datos y los rastreos diarios que manejan las formaciones políticas sugieren que el daño reputacional no se limita al núcleo duro del electorado, sino que afecta de manera incisiva al denominado votante intermedio. Este segmento, caracterizado por un perfil urbano y moderado que oscila entre el PSOE y el PP, muestra una especial sensibilidad ante la percepción de falta de control y la reiteración de los relatos expuestos en sede judicial.

Para este perfil de elector, la gravedad jurídica de los hechos parece quedar en un segundo plano frente a la fatiga política y la duda instalada por los testimonios de los investigados. En provincias clave de Andalucía, donde el equilibrio de fuerzas es determinante para la resistencia del PSOE, el alejamiento de este voto decisivo podría comprometer seriamente las aspiraciones de la organización.

Tensión interna y movimientos de los críticos

En paralelo a la campaña oficial, se ha detectado una intensificación de los contactos discretos entre los sectores críticos del partido. Cuadros medios, alcaldes y antiguos colaboradores de la actual dirección nacional comparten un diagnóstico pesimista sobre el impacto del caso en la movilización ciudadana. Estos movimientos, que se mantienen bajo una estricta discreción para evitar represalias por parte de la secretaría de organización en Ferraz, se orientan ya hacia el escenario posterior a los comicios andaluces.

Ante este panorama, la dirección socialista ha optado por una respuesta tradicional basada en el cierre de filas y la movilización del electorado propio. Para ello, se ha vuelto a recurrir a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya implicación se considera máxima en un intento por reactivar a los votantes que hoy dudan. Sin embargo, el margen de maniobra de la candidatura de María Jesús Montero se ve reducido por una campaña inevitablemente nacionalizada, donde el foco mediático sobre la corrupción dificulta la exposición de propuestas regionales.

Por su parte, la oposición ha incorporado el concepto de «corrupción sistémica» como eje central de su discurso, aprovechando la coyuntura judicial para fijar en el electorado moderado la idea de un entorno gubernamental fuera de control. El devenir de la campaña andaluza quedará, por tanto, condicionado por la evolución de las declaraciones en el Tribunal Supremo y la capacidad del PSOE para frenar la fuga de apoyos en los sectores más volátiles del censo.