El candidato del PP a la Junta de Andalucía anuncia además la creación del primer Centro Digital de Atención Permanente a los emprendedores y un programa estratégico de innovación rural.

Sevilla (EFE) — El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que, si logra revalidar su mandato tras las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, creará una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico con el objetivo de dotar a la administración de una mayor «eficiencia» y dinamizar el proceso productivo regional.

Moreno ha participado en el acto ‘Diálogo Estratégico: La nueva Andalucía’, celebrado en el primer día de la campaña electoral. Durante el evento, ha mantenido un coloquio con jóvenes empresarios y emprendedores tecnológicos a los que ha agradecido su «compromiso» y apuesta por generar riqueza y empleo en la comunidad.

«La inteligencia artificial es un instrumento para dinamizar el proceso productivo y dotar al servicio público de una forma de actuar más eficiente», ha defendido el candidato.

El presidente andaluz ha recordado que durante la legislatura que acaba de concluir su Ejecutivo ya ha puesto en marcha diversos proyectos piloto de digitalización. Gracias a la aplicación de estas herramientas, Moreno ha destacado que proyectos administrativos complejos que anteriormente requerían un año de trámites «se han podido resolver en apenas quince días», demostrando la complementariedad entre el desarrollo tecnológico y la productividad laboral.

Apoyo a startups y empleo en el mundo rural

Además de la nueva Consejería, Juanma Moreno ha anunciado la creación del primer Centro Digital de Atención Permanente para los emprendedores. Esta iniciativa busca ofrecer un soporte continuo a las startups, complementado con un incremento en los fondos de inversión destinados a empresas en fase temprana con el fin de potenciar el talento emergente desde su origen.

Por otro lado, ha desvelado un programa estratégico de empleo enfocado en la innovación para las zonas rurales de Andalucía. Según el líder del PP andaluz, las oportunidades de desarrollo tecnológico y laboral deben extenderse a los pueblos, ya que en el entorno rural se puede generar «lo mismo» que en las grandes ciudades.

Durante su intervención, Moreno ha elogiado la valentía y cultura empresarial de la comunidad y ha reivindicado el éxito de medidas ya consolidadas como la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP). Esta iniciativa, según ha apuntado, ha sido «copiada» por otras comunidades autónomas tras haber agilizado 159 proyectos de inversión con un impacto económico estimado de 18.000 millones de euros en la región.