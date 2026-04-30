El Pleno del Congreso de los Diputados vive hoy una jornada clave para el futuro de los derechos reproductivos en España. La Cámara Baja debate este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular (PP) y Vox contra la propuesta de reforma constitucional del Gobierno, cuyo objetivo es blindar el derecho al aborto en la sanidad pública.
El núcleo de la reforma: Igualdad en la sanidad pública
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se realice de forma efectiva en el sistema público de salud. Según los datos que maneja el Gobierno, actualmente existe una brecha territorial y de gestión significativa:
- 79% de los abortos se derivan a centros privados.
- Solo el 20% se realizan en centros públicos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defenderá el texto argumentando la necesidad de eliminar las desigualdades actuales, que a su juicio crean «mujeres de primera y de segunda» según su comunidad autónoma de residencia.
Las posturas de la oposición
El debate se presenta polarizado ante las propuestas de devolución de los dos principales grupos de la oposición:
- Partido Popular: Los populares califican la reforma de «instrumental» y con fines electorales. Critican que el Gobierno utilice el artículo 43 (derecho a la salud) para agilizar la tramitación, en lugar del artículo 15 (derecho a la vida), cuya modificación exigiría la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.
- Vox: El grupo de Santiago Abascal sostiene que la reforma atenta contra el derecho a la vida y la dignidad humana. En su enmienda, acusan al Ejecutivo de utilizar este debate como una «cortina de humo» para tapar otros problemas políticos.