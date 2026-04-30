El Pleno del Congreso de los Diputados vive hoy una jornada clave para el futuro de los derechos reproductivos en España. La Cámara Baja debate este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular (PP) y Vox contra la propuesta de reforma constitucional del Gobierno, cuyo objetivo es blindar el derecho al aborto en la sanidad pública.

El núcleo de la reforma: Igualdad en la sanidad pública

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca garantizar que la interrupción voluntaria del embarazo se realice de forma efectiva en el sistema público de salud. Según los datos que maneja el Gobierno, actualmente existe una brecha territorial y de gestión significativa:

79% de los abortos se derivan a centros privados.

de los abortos se derivan a centros privados. Solo el 20% se realizan en centros públicos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defenderá el texto argumentando la necesidad de eliminar las desigualdades actuales, que a su juicio crean «mujeres de primera y de segunda» según su comunidad autónoma de residencia.

Las posturas de la oposición

El debate se presenta polarizado ante las propuestas de devolución de los dos principales grupos de la oposición: