La visita de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta este sábado, enmarcada en los actos por el Día de Europa, ha desencadenado un agrio cruce de reproches entre el Partido Popular y el Gobierno. El delegado del Gobierno y secretario general del PSOE local, Miguel Ángel Pérez Triano, ha protagonizado un sonado «zasca» mediático al líder popular, cuestionando el histórico de su partido respecto a la ciudad autónoma.

El debate sobre la presencia presidencial

La polémica se originó cuando Feijóo, ante la cúpula del PP ceutí en la plaza de África, se preguntó de forma retórica: “¿Por qué no vienen aquí los demás?”, en alusión a otros líderes políticos.

La respuesta de Triano no se hizo esperar, recurriendo a la hemeroteca para desarmar el argumento del líder de la oposición:

Récord de Sánchez: El delegado recordó que Pedro Sánchez es el presidente que más veces ha visitado Ceuta en ejercicio (un total de cuatro).

El delegado recordó que es el presidente que más veces ha visitado Ceuta en ejercicio (un total de cuatro). La ausencia del PP: Triano fue tajante al señalar que los anteriores presidentes populares, José María Aznar y Mariano Rajoy, «no se atrevieron» a visitar la ciudad durante sus mandatos, sugiriendo una falta de compromiso real de la derecha cuando ostenta el poder.

Críticas a la gestión de Rajoy y el «factor Vox»

Triano no solo atacó el plano simbólico de las visitas, sino también la gestión económica y de seguridad. Acusó al último Gobierno del PP de haber congelado oposiciones en sanidad y educación, además de haber recortado un 13% las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la ciudad.

Además, el líder socialista lanzó una pregunta directa a Feijóo que, según él, quedó sin respuesta durante la jornada:

“¿Vox o convivencia? ¿Prioridad nacional o cohesión social? Hasta ahora, allí donde lo necesita, elige ultraderecha”, sentenció Triano, criticando que el PP no aclare si aceptará las tesis de Vox sobre la exclusión social en una ciudad tan multicultural como Ceuta.

La postura de Feijóo: Ceuta como frontera europea

Por su parte, Feijóo defendió su presencia en la ciudad acompañado de una comitiva de eurodiputados, reafirmando que “Ceuta y Melilla son Europa y España hasta la médula”. Entre sus compromisos principales, destacó:

Estatuto especial: Pelear por una consideración equiparable a las regiones ultraperiféricas de la UE. Soberanía no negociable: Garantizar una mayor presencia del Estado y protección para los profesionales que trabajan en la frontera. Presencia estatal: Prometió que, bajo su mando, la consideración hacia las ciudades autónomas dejaría de ser «excepcional» para ser una prioridad constante.

El choque dialéctico evidencia que la «españolidad» de Ceuta —que según Triano debe «ejercerse con gestión y no solo reivindicarse»— sigue siendo uno de los campos de batalla electoral más sensibles de cara a los próximos comicios.