NUEVA YORK – Un breve vídeo de 21 segundos protagonizado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el alcalde de Nueva York, Zohran Kwane Mamdani, se ha convertido en tendencia en redes sociales tras acumular más de 2,7 millones de visualizaciones en la plataforma X. En la grabación, captada tras la reunión que ambos mantuvieron en la residencia oficial de Gracie Mansion durante la Asamblea General de la ONU, los dirigentes emulan jugar al baloncesto encestando bolas de papel en una papelera.

Lee tambien: El PP marca distancias con Abascal y descarta el delito de traición contra Pedro Sánchez

La escena arranca con una reflexión en tono distendido de Sánchez en inglés: «You know that being a leftist means taking big shots» (Sabes que ser de izquierdas significa asumir grandes retos / intentar tiros difíciles). A esto, el regidor neoyorquino responde «y anotar», antes de iniciar una secuencia de lanzamientos simulados entre risas y música de fondo.

Contexto del viaje e hitos de la reunión

El encuentro entre Sánchez y Mamdani se enmarcó dentro de la agenda institucional del jefe del Ejecutivo español en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante la reunión bilateral previa al metraje viral, el presidente español expuso las claves de su política económica y social:

Lee tambien: Milei arremete contra Sánchez en Nueva York y tilda de «traición» su gestión migratoria en Ceuta

Modelo de crecimiento: Sánchez defendió que la justicia social es compatible con el dinamismo económico, destacando la reducción de la desigualdad y la creación de empleo frente a las tesis conservadoras.

Sánchez defendió que la justicia social es compatible con el dinamismo económico, destacando la reducción de la desigualdad y la creación de empleo frente a las tesis conservadoras. Protección social: Argumentó que las políticas dirigidas a la ciudadanía común han demostrado ser funcionales a pesar de las advertencias de la oposición.

Respuesta del Partido Popular y debate en redes

La difusión del vídeo ha generado un amplio abanico de opiniones en el espectro político español. Desde las filas de la oposición, el portavoz y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, Borja Sémper, reprochó la actitud del presidente del Gobierno mediante una publicación en redes sociales en la que acusó a Sánchez de mostrar una «absoluta desconexión de la realidad».

Por su parte, diversos sectores críticos han señalado la inoportunidad del tono distendido exhibido en la grabación, contrapuesto a la compleja situación asistencial y migratoria que atraviesa la ciudad de Ceuta desde finales de julio.