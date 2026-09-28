Carles Puigdemont ha vuelto a marcar distancias sobre los términos de su retorno a España. El expresidente catalán y líder de Junts per Catalunya ha ratificado que su regreso del resto de Europa no se producirá para ocupar un papel secundario en el panorama político catalán ni para someterse a la dinámica parlamentaria ordinaria de la oposición, sino de forma vinculada a su restitución al frente del Gobierno autonómico.

Lee tambien: Vivas exige un mando único y el regreso de las devoluciones por mar ante el colapso migratorio en Ceuta

La posición fijada por Puigdemont se produce en un escenario marcado por la tramitación e implementación de la Ley de Amnistía, la reactivación de los cauces judiciales en el Tribunal Supremo y la pugna por el liderazgo del espacio independentista.

Las claves de la estrategia política de Puigdemont

El planteamiento de Junts y de su figura principal se articula en torno a tres ejes fundamentales:

Lee tambien: Puigdemont esgrime el caso de un profesor austríaco para advertir al Supremo de reclamaciones por la amnistía