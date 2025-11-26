Tras más de tres años de espera, los fans de Stranger Things finalmente podrán disfrutar del cierre de la exitosa serie de Netflix. La quinta y última temporada promete un desenlace épico para uno de los dramas sobrenaturales más populares de la historia de la plataforma.

Estreno en España y formato de los capítulos

La temporada final cuenta con ocho episodios, divididos en tres volúmenes. El Volumen 1, con los primeros cuatro capítulos, estará disponible a nivel mundial desde el jueves 26 de noviembre de 2025, pero en España se podrá ver a partir de las 2:00 horas de la madrugada del 27 de noviembre.

Volumen 1 (26 de noviembre, 2:00 h en España) La misión – Hermanos Duffer La desaparición de… – Hermanos Duffer La trampa de Turnbow – Frank Darabont / Hermanos Duffer Hechicero – Hermanos Duffer / Paul Dichter

El Volumen 2, con tres episodios, se estrenará el 25 de diciembre de 2025 (2:00 h del 26 de diciembre en España), mientras que el Volumen 3, con el capítulo final, llegará el 31 de diciembre (2:00 h del 1 de enero de 2026 en España).

Sinopsis de la temporada final

La acción se sitúa en otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y los protagonistas tienen un objetivo común: encontrar y derrotar a Vecna. Sin embargo, Vecna ha desaparecido, mientras que el gobierno pone la ciudad bajo cuarentena militar y busca intensamente a Eleven, que debe esconderse nuevamente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, la tensión aumenta y la batalla final promete enfrentamientos con una oscuridad más poderosa que nunca.

Reparto estelar

Millie Bobby Brown (Eleven), David Harbour (Jim Hopper), Winona Ryder (Joyce Byers), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley) y Linda Hamilton (Dra. Kay), entre otros, regresan para este esperado cierre.

Después de más de tres años de especulación y teorías entre los fans, Stranger Things 5 promete un final lleno de emoción, misterio y nostalgia para los seguidores de todo el mundo.