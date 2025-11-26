La Cámara de los Diputados de Italia aprobó el martes, de manera unánime, un proyecto de ley que incorpora al Código Penal del país el delito de feminicidio, estableciendo como sanción la cadena perpetua.

La aprobación llega en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se considera definitiva, tras haber superado el pasado julio la tramitación en el Senado.

Con esta reforma, el artículo 577 del Código Penal italiano se modifica para reconocer el feminicidio como una forma específica de homicidio. La ley sanciona a quien mate a una mujer por motivos de odio, discriminación, control, posesión o dominio por razón de género, o como represalia ante el rechazo de mantener o continuar una relación afectiva.

La primera ministra Giorgia Meloni manifestó su “gran satisfacción” por la medida, destacando que “es una señal importante de unidad en la política contra la barbarie de la violencia hacia las mujeres”.

Entre las novedades, la ley prevé un aumento de fondos para casas refugio, amplía la protección legal de los hijos huérfanos de feminicidio y amplía los criterios de acceso a indemnizaciones. Además, establece la obligación del ministro de Justicia de presentar un informe anual sobre la situación de esta problemática en Italia.