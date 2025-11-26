El popular streamer español Ibai Llanos llegó a Lima el martes 25 de noviembre, marcando su primera visita a la capital peruana como parte de su gira por América Latina. Desde su llegada, Ibai decidió experimentar la ciudad “a lo grande”, combinando gastronomía local y encuentros con creadores peruanos.

Su llegada generó un aluvión de comentarios en redes sociales, especialmente entre los seguidores de su “Mundial de los Desayunos”, dinámica que había consagrado al pan con chicharrón como el plato favorito del público. Motivado por esta votación, Ibai visitó El Chinito, uno de los restaurantes más icónicos de Lima, para probar el sándwich ganador acompañado de camote frito y salsa criolla.

En videos compartidos en TikTok, se puede ver al streamer español emocionado al degustar el pan con chicharrón, elogiando su textura y sabor, y destacando que ahora entendía por qué los usuarios lo eligieron como campeón. Este gesto fue celebrado como un reconocimiento internacional a la gastronomía peruana.

Más allá del recorrido gastronómico, Ibai sorprendió a sus seguidores al dirigirse a la zona norte de Lima para visitar a Koirandoshil, un joven creador de contenido que vive en un cerro de difícil acceso. Para llegar a su vivienda, Ibai tuvo que subir largas escaleras estrechas y empinadas, lo que generó comentarios entre los fans sobre su cercanía y disposición para conocer la realidad local fuera del circuito turístico.

El encuentro entre ambos streamers fue emotivo. Koirandoshil, quien produce contenido desde recursos limitados, expresó su alegría por recibir a una figura de alcance global. Ibai mostró interés genuino en su historia, los desafíos de su entorno y su proceso creativo, un gesto que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La visita del streamer español ha generado un gran impacto en la comunidad digital peruana. Sus interacciones con restaurantes, creadores locales y fans se han convertido en tendencia en plataformas como TikTok, X e Instagram, consolidando aún más su conexión con la audiencia latinoamericana.

Aunque no se conoce su itinerario completo en Perú, se espera que Ibai continúe explorando la ciudad y generando contenido que capture la gastronomía, la cultura y la diversidad de Lima. Por ahora, sus primeras postales en la capital ya quedan registradas: degustando el pan con chicharrón campeón de su propio mundial y ascendiendo cientos de escaleras para conocer a un joven streamer local.