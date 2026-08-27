El director del CCAES examina los centros de acogida y el Hospital Universitario ante el impacto en los servicios sanitarios locales, mientras Sanidad solicita 45.000 vacunas a las comunidades.

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CEUTA – El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se ha desplazado a la ciudad autónoma de Ceuta para realizar un seguimiento sobre el terreno del riesgo epidemiológico existente tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

Durante su estancia, el responsable del CCAES ya ha visitado varios de los espacios habilitados para la recepción de personas y prevé acudir al Hospital Universitario de Ceuta para evaluar directamente la presión asistencial que sufren los servicios de salud locales. Según el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, estas actuaciones forman parte de sus competencias habituales para apoyar la respuesta frente a posibles amenazas de salud pública.

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Refuerzo de vacunación y comparecencia en el Congreso

La llegada de Simón se produce pocos días después de la visita institucional del secretario de Estado de Sanidad y presidente del Ingesa, Javier Padilla. En el marco de este dispositivo de respuesta, el Ministerio de Sanidad ha solicitado formalmente a las comunidades autónomas la cesión de 45.000 vacunas para reforzar la protección epidemiológica.

El impacto sanitario de la crisis migratoria se debatirá también en el ámbito parlamentario:

Comparecencia ministerial: La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las medidas emprendidas por su departamento.

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las medidas emprendidas por su departamento. Objetivo de las actuaciones: Prevenir riesgos de salud pública y asegurar la atención sanitaria adecuada tanto a la ciudadanía ceutí como a los colectivos migrantes.

Simón, conocido por su papel como portavoz gubernamental durante la pandemia de coronavirus, encabeza esta labor de vigilancia epidemiológica para anticipar y contener posibles brotes o emergencias sanitarias en la zona.