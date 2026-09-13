El Partido Popular ha fijado su mirada en el Senado para presentar un plan que busca impulsar la economía de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.

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Este plan, que ha sido anunciado recientemente, está previsto que cuente con una dotación de al menos 650 millones de euros, garantizando así una inversión significativa en el desarrollo local.

La propuesta de los populares está diseñada para ser implementada entre los años 2027 y 2032, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico y generar empleo en ambas ciudades autónomas.

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Se espera que este enfoque contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Ceuta, al tiempo que se busca diversificar la economía local, actualmente dependiente de sectores específicos.

El plan de reactivación económica incluye medidas dirigidas a fomentar la inversión, así como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, cruciales para el tejido económico de la región.

A través de esta iniciativa, el PP espera establecer un marco propicio para que Ceuta y Melilla se conviertan en polos de desarrollo en el norte de África.