La presidenta de MDyC ha hecho un llamado a las autoridades competentes para que reconsideren la estrategia frente a la crisis que afecta a Ceuta. En un reciente comunicado, ha señalado la necesidad de abordar la situación con un enfoque más constructivo.

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Durante su intervención, criticó lo que considera un mal uso de Ceuta como «arma arrojadiza» entre distintos grupos políticos. Aseguró que mover personas de un sitio a otro no soluciona los problemas estructurales que enfrenta la ciudad.

La presidenta instó a los responsables políticos a diseñar un plan que contemple soluciones integrales que aborden no solo la inmediatez, sino también las causas profundas de la crisis.

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«Es fundamental que se priorice el bienestar de los ciudadanos de Ceuta por encima de las disputas partidistas», añadió, haciendo hincapié en la importancia de trabajar conjuntamente para encontrar respuestas eficaces.

La propuesta de MDyC se enmarca en un contexto donde la crisis migratoria ha puesto a la ciudad en el punto de mira, destacando la urgencia de un enfoque diferente y más humano en las políticas locales.

La presidenta concluyó su declaración reiterando que el cambio es posible si hay voluntad política y se dejan de lado los intereses partidistas en favor del interés general de Ceuta.