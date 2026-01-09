José Manuel Cuenca, quien fuera mano derecha y jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, borró los datos de su teléfono móvil antes de devolverlo a la Administración valenciana, según un informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información autonómica. El documento se ha incorporado a la investigación judicial sobre la gestión de la dana que dejó 230 muertos en octubre de 2024, dirigida por la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra.

El informe detalla que el iPhone 14 Pro Max asignado a Cuenca “fue reseteado antes de su entrega, por lo que todas las aplicaciones o datos que pudieran estar en él han sido borrados. Tiene ahora la configuración de inicio del fabricante”. También señala que el móvil tuvo instalada la aplicación WhatsApp, aunque no es posible determinar cuándo se eliminó. El terminal estuvo activo hasta el 9 de diciembre de 2025.

La información contenida en el teléfono de Cuenca es clave para esclarecer la actuación de Presidencia durante la catástrofe. La jueza decidió volver a citarlo como testigo tras analizar los mensajes de WhatsApp aportados por la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, donde se refleja que Cuenca dio instrucciones sobre la gestión de la emergencia. Entre los mensajes, se recoge que instaba a Pradas a “mantener la calma” y no confinar a la población mientras la riada causaba estragos.

Cuenca fue destituido en diciembre por el sucesor de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, y este lunes participará en un careo con Pradas, una diligencia poco habitual que busca aclarar las “inexactitudes” detectadas en sus declaraciones previas. Durante su segunda comparecencia, Cuenca aseguró que los mensajes aportados estaban “descontextualizados” y se negó inicialmente a entregar su móvil, alegando protección de su intimidad. Posteriormente reconoció que no podía recuperar la información porque la había eliminado y no contaba con copia de seguridad.

El juzgado ha solicitado ahora a la Generalitat y, posteriormente, al expresidente Mazón, la posibilidad de acceder a las comunicaciones con Cuenca. Como Mazón mantiene el acta de diputado en las Cortes Valencianas, solo podría ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) previa autorización judicial.