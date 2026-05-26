El órgano rector de la Cámara Baja suspende el pase del activista por un trimestre tras acumular un historial de incidentes, altercados con diputados y denuncias de las asociaciones de periodistas.

MADRID – Los pasillos del Congreso de los Diputados recuperarán cierta normalidad de cara al tramo final del curso político. En una resolución unánime y sin precedentes recientes, la Mesa del Congreso ha dictaminado la suspensión inmediata de la acreditación de prensa de Vito Quiles para los próximos tres meses. El veto temporal busca blindar el decoro de las instituciones frente a las estrategias de provocación digital que el entorno de la agrupación Se Acabó la Fiesta, liderada por Alvise Pérez, venía desplegando en las sedes parlamentarias.

La decisión corta de raíz un encendido debate sobre los límites de la libertad de prensa dentro del Palacio de las Cortes, donde el malestar entre los cronistas habituales era ya insostenible.

El detonante: el fin de la paciencia institucional

El expediente que ha motivado la expulsión trimestral de Quiles no se debe a una intervención aislada, sino a un goteo constante de encontronazos que habían convertido las comparecencias y los pasillos en un escenario de tensión diaria. Los informes técnicos remitidos a la Mesa reflejan tres factores clave que han forzado la sanción:

Dinámicas de hostigamiento: Se constatan reiteradas faltas de respeto verbal tanto hacia parlamentarios de diversos signos políticos como hacia los ujieres y el personal técnico de la cámara alta, superando el marco de la legítima labor de repregunta periodística.

Se constatan reiteradas faltas de respeto verbal tanto hacia parlamentarios de diversos signos políticos como hacia los ujieres y el personal técnico de la cámara alta, superando el marco de la legítima labor de repregunta periodística. Incompatibilidad por militancia activa: El órgano de gobierno destaca que el perfil del sancionado choca con las normas básicas de neutralidad en los espacios de prensa. Su rol público como mano derecha y estratega comunicativo de la formación de Alvise Pérez desdibuja la frontera entre el informador independiente y el propagandista de partido.

El órgano de gobierno destaca que el perfil del sancionado choca con las normas básicas de neutralidad en los espacios de prensa. Su rol público como mano derecha y estratega comunicativo de la formación de Alvise Pérez desdibuja la frontera entre el informador independiente y el propagandista de partido. Uso ilícito del espacio público: El documento censura el empleo de las estancias del Congreso para la realización de grabaciones de vídeo con un claro enfoque de agitación para redes sociales, eludiendo los canales y autorizaciones oficiales que rigen para el resto de medios.

Un cortafuegos contra el periodismo de ‘clickbait’

Con este movimiento, las Cortes Generales envían un mensaje rotundo a las nuevas plataformas de difusión y canales de agitación que buscan rentabilizar la polarización en las redes sociales. Las denuncias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) llevaban meses advirtiendo de que permitir estas conductas devaluaba la profesión y ponía en riesgo la seguridad y la convivencia en el puesto de trabajo.

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La suspensión de la tarjeta de acceso mantendrá a Quiles fuera del perímetro del Congreso durante todo el verano, de modo que no podrá reincorporarse a las coberturas informativas en la carrera de San Jerónimo hasta finales de agosto.