Madrid — La investigación judicial dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, apunta a que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no es un asunto aislado, sino el epicentro de una causa compleja y de largo recorrido. Según los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la presunta red de tráfico de influencias liderada por el exjefe del Ejecutivo cuenta con un entramado de conexiones internacionales que se extienden de manera directa a Venezuela y China.

Los investigadores sostienen que la trama operaba como una «estructura estable y jerarquizada» que aprovechaba la red de contactos políticos de Zapatero para mediar en negocios multimillonarios, utilizando empresas instrumentales para camuflar los cobros ilícitos bajo la apariencia de falsos servicios de asesoramiento.

El triángulo geopolítico: Petróleo, oro y tecnología

De acuerdo con el sumario y los flujos económicos detectados por la Policía Judicial, las ramificaciones internacionales del caso sitúan al expresidente en el centro de un complejo esquema de intermediación entre Caracas y Pekín:

La pasarela del crudo venezolano: Los informes de la UDEF señalan que Zapatero habría actuado presuntamente como intermediario del Partido Comunista de China (PCCh) para la adquisición de cupos de petróleo procedentes de Venezuela, controlados por el régimen de Nicolás Maduro. Las pesquisas apuntan a reuniones clave en Pekín previas a los comicios venezolanos.

Los informes de la UDEF señalan que Zapatero habría actuado presuntamente como intermediario del para la adquisición de cupos de petróleo procedentes de Venezuela, controlados por el régimen de Nicolás Maduro. Las pesquisas apuntan a reuniones clave en Pekín previas a los comicios venezolanos. La trama del oro a Dubái: El caso, que formalmente estalló a raíz de las pesquisas sobre el rescate público a la aerolínea Plus Ultra, se originó tras las alertas internacionales emitidas por Francia y Suiza sobre el transporte sospechoso de ocho toneladas de oro desde Venezuela con destino a Dubái.

El caso, que formalmente estalló a raíz de las pesquisas sobre el rescate público a la aerolínea Plus Ultra, se originó tras las alertas internacionales emitidas por Francia y Suiza sobre el transporte sospechoso de desde Venezuela con destino a Dubái. Contratos con el gigante Huawei: La Audiencia Nacional también investiga el papel de la empresa de marketing de las hijas del expresidente. En los registros policiales se incautaron contratos vinculados a la tecnológica china Huawei, bajo la sospecha de que la firma familiar funcionaba como un vehículo instrumental para desviar fondos adosados al despliegue de redes 5G en España.

Cajas fuertes, transferencias y la estrategia en su domicilio

Los registros ordenados por el juez Calama han destapado un goteo de indicios económicos que complican la estrategia de defensa del expresidente. Por un lado, se ha acreditado que Zapatero recibió más de 313.200 euros en transferencias procedentes de tres sociedades de origen chino entre 2020 y 2025. Por otro lado, durante el registro de su oficina, la UDEF halló una caja fuerte oculta con valiosas joyas y relojes de lujo (que el expresidente atribuye a herencias familiares y regalos de viajes).

Asimismo, los informes policiales ponen el foco en la vivienda particular del exlíder socialista. Aunque el juez denegó la petición de la UDEF de registrar su residencia, la Policía Judicial advierte en sus escritos la existencia de un «patrón logístico» de recepciones opacas y concluye que su casa:

«Se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad».

Con el exmandatario citado a declarar el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional, los peritos económicos y la Fiscalía auguran una instrucción minuciosa que se prolongará durante años debido a la necesidad de emitir comisiones rogatorias a terceros países para destapar la arquitectura financiera final de la red.