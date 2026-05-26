El proyecto audiovisual recopila los testimonios de antiguos trabajadores que relatan situaciones de precarización, jornadas extenuantes y presiones en las formaciones y medios vinculados al exvicepresidente.

MADRID – Pablo Iglesias se enfrenta a un nuevo frente mediático y reputacional tras desvelarse la producción de una docuserie que recoge duras acusaciones sobre las condiciones de trabajo en el ecosistema de proyectos que lidera o ha liderado. Antiguos empleados de Podemos, de la productora audiovisual Con Mano Izquierda y de su actual medio de comunicación, Canal Red, han roto su silencio para denunciar de forma conjunta haber sido víctimas de dinámicas de abuso laboral, precarización y una exigencia profesional desmedida bajo la bandera del compromiso militante.

El proyecto, que ya se encuentra en fase de desarrollo, promete reabrir el debate sobre la gestión de los recursos humanos y los derechos de los trabajadores dentro de las estructuras de la izquierda política y mediática española.

El contenido: relatos de jornadas interminables y presión psicológica

La docuserie se vertebra a través de entrevistas profundas a profesionales que formaron parte de los equipos técnicos, de redacción y de organización en las distintas etapas de la trayectoria pública de Iglesias. Según adelantan fuentes cercanas a la producción, los relatos coinciden en señalar un patrón de conducta basado en la instrumentalización de la «causa política» para normalizar situaciones irregulares:

Explotación horaria: Los testimonios describen jornadas laborales que superaban ampliamente los límites legales, sin compensación económica por horas extra ni descansos garantizados, justificadas bajo la premisa de que «el proyecto transformador requería sacrificios».

Los testimonios describen jornadas laborales que superaban ampliamente los límites legales, sin compensación económica por horas extra ni descansos garantizados, justificadas bajo la premisa de que «el proyecto transformador requería sacrificios». Abusos y hostigamiento: Varios de los afectados exponen haber sufrido un clima de presión psicológica constante y dinámicas de marginación profesional si cuestionaban las directrices de la cúpula directiva o el ritmo de trabajo impuesto.

Varios de los afectados exponen haber sufrido un clima de presión psicológica constante y dinámicas de marginación profesional si cuestionaban las directrices de la cúpula directiva o el ritmo de trabajo impuesto. Precarización salarial: Se denuncian sueldos que no correspondían con las responsabilidades ejecutadas, así como la utilización de fórmulas contractuales desfavorables para los trabajadores del sector audiovisual y de la comunicación.

De los despachos de Podemos a los platós de Canal Red

La investigación de la docuserie no se limita a un periodo concreto, sino que traza una línea de continuidad en el modelo de gestión personalista de Pablo Iglesias. La narrativa arranca en los primeros años de la productora Con Mano Izquierda (donde se realizaba el programa La Tuerka), pasa por el aparato de comunicación de Podemos durante su etapa en el Gobierno de coalición, y llega hasta la actual estructura de Canal Red.

Los afectados sostienen que, a pesar del cambio de escenarios —de la política institucional de vuelta a los medios de comunicación—, el núcleo de la dirección ha mantenido los mismos vicios laborales, chocando frontalmente con el discurso público de defensa de los derechos de los trabajadores y la lucha contra la precariedad que la formación morada abandera en las instituciones.

Silencio y expectación ante el estreno

Por el momento, ni Pablo Iglesias ni el entorno directivo de Canal Red han realizado declaraciones formales respecto a la producción de este documental ni a las acusaciones vertidas por sus antiguos colaboradores.

El lanzamiento de la docuserie se prevé para los próximos meses y la expectación en el sector de los medios de comunicación y la política es máxima. La aparición de estas denuncias en un formato audiovisual de gran difusión amenaza con desgastar la credibilidad del exlíder de Podemos en el ámbito que actualmente considera su principal trinchera: la batalla cultural y la ética periodística.