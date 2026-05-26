Un informe clave de la Brigada de Blanqueo y Anticorrupción revela la lista de corporaciones nacionales e internacionales que manejaba la consultora vinculada al exjefe del Ejecutivo.

MADRID – Un simple archivo de Excel se ha convertido en la prueba central de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para rastrear el alcance de las labores de intermediación y lobby atribuidas al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los investigadores de la Brigada de Blanqueo y Anticorrupción han incorporado a la causa un documento clave, bautizado internamente como el «Excel de ZP», que detalla una red de 43 destinatarios únicos entre los que figuran grandes multinacionales tecnológicas, empresas de transportes y constructoras de primer nivel.

El hallazgo, integrado en el reciente atestado policial, busca esclarecer si estas gestiones de consultoría privada pudieron cruzar la línea legal y desembocar en delitos de tráfico de influencias.

El origen: el teléfono de ‘Julito’, el amigo ‘runner’

Los archivos que sustentan las sospechas policiales no fueron extraídos directamente de los dispositivos del expresidente, sino del terminal telefónico intervenido a Julio Martínez Martínez (conocido en el entorno como Julito). Martínez, amigo personal de Zapatero y compañero habitual de carreras, ejercía como administrador de la sociedad Análisis Relevante.

Según el informe de la UDEF, fue el propio exlíder del Ejecutivo quien envió a su socio, el 6 de julio de 2021, dos archivos titulados «LISTA AR OK.xlsx» y «DIRECCIONES EMAIL JM.xlsx». Para la policía, esta documentación constituye la radiografía exacta de la cartera de clientes reales, potenciales objetivos comerciales o corporaciones vinculadas de algún modo a la trama de asesoramiento.

De Huawei a Adif: las conexiones bajo la lupa

La lista de 43 entidades bajo sospecha revela que la firma aspiraba a tocar o ya mantenía relación con algunos de los sectores más estratégicos y regulados del país:

Telecomunicaciones y tecnología: Entre los nombres propios destaca el de la multinacional china Huawei , en un momento en el que el despliegue de las redes de 5G y la seguridad tecnológica global se encontraban en pleno debate político e institucional.

Entre los nombres propios destaca el de la multinacional china , en un momento en el que el despliegue de las redes de 5G y la seguridad tecnológica global se encontraban en pleno debate político e institucional. Infraestructuras y transporte: La agenda incluye conexiones directas con entes públicos dependientes del Ministerio de Transportes (dirigido en las fechas de los documentos por el exministro José Luis Ábalos), tales como el gestor ferroviario Adif. También asoman grandes corporaciones del sector como Air Europa o firmas vinculadas al entorno del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Las incógnitas del tráfico de influencias

El foco principal de la UDEF se centra ahora en cruzar los nombres de ese listado con los contratos adjudicados, las reuniones institucionales y los flujos financieros de Análisis Relevante. Los agentes tratan de determinar si la firma del expresidente se limitaba a realizar informes de consultoría geopolítica ordinaria o si, por el contrario, se utilizó el ascendente político e institucional de Zapatero sobre los ministerios del Gobierno para abrir puertas y decantar contratos públicos en favor de sus clientes.

Mientras la instrucción penal avanza con la ronda de análisis de los correos electrónicos y las cuentas bancarias de los implicados, el descubrimiento de esta agenda sectorial eleva la presión judicial sobre el expresidente, situando sus negocios privados en el epicentro del debate político nacional.