El expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su exasesor Jaume Masferrer han sido condenados por el Juzgado de lo Penal número 4 de Barcelona a indemnizar al empresario y productor cinematográfico Jaume Roures por una campaña de injurias a través de redes sociales. La sentencia se enmarca en el conocido caso del ‘Barçagate’, que destapó la contratación de empresas por el club para atacar a sus rivales.

El tribunal establece que Bartomeu deberá pagar 6.000 euros, mientras que Masferrer abonará 3.000 euros, además de 10.000 euros adicionales por daños morales. El dinero se destinará al Casal dels Infants del Raval, según la petición de Roures.

El fallo considera probado que ambos estaban al tanto de la campaña difamatoria contra Roures, expresidente de Mediapro, y que Masferrer mantenía contacto directo con I3Ventures, la empresa contratada para elaborar contenido ofensivo en Twitter y Facebook. Los mensajes vertidos entre 2018 y 2020 incluían expresiones como “la zorra de Jaume Roures”, “Catanazi” o “financiador del golpe de Estado”, así como informaciones sesgadas sobre sus negocios.

Según el juez, la intención era “desacreditar” a Roures por su postura contraria a la presidencia y a la junta directiva del Barça de aquella época. La sentencia también refleja que Bartomeu conoció al menos uno de los informes de I3Ventures y llegó a solicitar cambios en una fotografía.

Roures había reclamado inicialmente 100.000 euros de indemnización, aunque la cifra final queda fijada en 19.000 euros. La sentencia es recurrible.