El Gobierno de España ha acelerado los trabajos de acondicionamiento e instalación de dos nuevas infraestructuras en el muelle de Poniente del puerto de Ceuta, con capacidad para albergar a más de 1.000 personas. El objetivo prioritario de esta medida es despejar la vía pública y ofrecer una alternativa habitacional a los miles de migrantes que accedieron a la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.

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Las carpas habilitadas en el recinto portuario ultiman sus preparativos interiores para acoger, de forma inminente, a las personas que permanecen acampadas en la playa del Trampolín, un entorno que en los últimos días ha registrado sucesivas altercados y reyertas entre los asentados.

Reubicaciones humanitarias y respuesta para colectivos vulnerables

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Esta actuación en la zona portuaria se suma al dispositivo desplegado este pasado domingo por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que completó el traslado voluntario de 864 personas desde las inmediaciones del embolsamiento de Loma Colmenar hasta una parcela de SEPES en el barrio de Los Rosales, cedida por el Ministerio de Vivienda.

De forma paralela, el Ejecutivo central ultima otro espacio de acogida en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek, habilitado para dar respuesta rápida a más de 300 mujeres con menores a su cargo.

Con la puesta en marcha del recurso de Los Rosales, el número de plazas temporales operativas roza ya las 4.300, con la previsión del Ministerio de rebasar las 6.000 plazas en las próximas fechas. Desde el departamento ministerial señalan que este incremento de capacidad busca no solo garantizar la atención humanitaria adecuada, sino también «facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes para dar la respuesta que corresponde en cada caso, según lo establecido legalmente».