El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la crisis migratoria de Ceuta que reclama reforzar la frontera exterior de la UE y abordar los retornos, con división entre los grupos políticos españoles.

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El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución relacionada con la crisis registrada en Ceuta a finales de julio, en la que reclama medidas sobre el control fronterizo, la cooperación migratoria y los retornos de personas que entraron de forma irregular.

El texto salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, tras varias horas de negociaciones. La resolución contó con el respaldo del Partido Popular Europeo, Renew, ECR y Patriotas, mientras que los grupos socialistas y formaciones de izquierda votaron en contra.

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En el caso español, PP y Vox apoyaron la iniciativa, mientras que PSOE, PNV y los partidos de izquierda rechazaron el texto.

La resolución reclama a Marruecos que cumpla sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno y cooperación migratoria. Además, señala que las relaciones de asociación deben basarse en el respeto a la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión Europea.

El Parlamento Europeo considera que lo ocurrido en Ceuta no debe analizarse únicamente como una crisis migratoria, sino también como un episodio relacionado con la presión sobre una frontera exterior de la Unión Europea. El texto incluye referencias a la necesidad de reforzar la protección de las fronteras comunitarias.

La resolución también recoge referencias a las advertencias previas realizadas por autoridades locales y servicios de seguridad, así como a las peticiones trasladadas desde Ceuta durante la crisis. Según el documento aprobado, la Asamblea de Ceuta solicitó medidas como el cierre de la frontera, la declaración de emergencia nacional, la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y el despliegue de medios adicionales.

El texto aprobado menciona igualmente la ayuda europea y señala que España solicitó apoyo de organismos comunitarios como Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea semanas después del inicio de la crisis.

La votación llega después de que distintos grupos políticos hayan planteado nuevas iniciativas sobre lo ocurrido en Ceuta, incluida la petición de una investigación sobre la planificación y desarrollo de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio.