El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha tachado de «ilegalidad» la postura del Partido Popular frente a la crisis migratoria en Ceuta, criticando que la expulsión de todos los que cruzaron la frontera —incluidos los menores de edad— sea la única alternativa planteada por la formación de Alberto Núñez Feijóo. El titular de la cartera realizó estas declaraciones durante un acto con los medios de comunicación desde Alicante.

Cargas contra la visita de Feijóo a Ceuta

El ministro acusó al líder de la oposición de utilizar la situación del enclave ceutí con fines meramente electorales tras su reciente visita a la ciudad autónoma:

Critica al uso partidista: «Yo creo que allí el señor Feijóo dio un mitin político buscando votos desde una situación difícil que atraviesa Ceuta, que atraviesan los vecinos y las vecinas de Ceuta, y aportando muy pocas soluciones».

«Yo creo que allí el señor Feijóo dio un mitin político buscando votos desde una situación difícil que atraviesa Ceuta, que atraviesan los vecinos y las vecinas de Ceuta, y aportando muy pocas soluciones». Rechazo a la propuesta: «Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino, y ellos lo saben», remarcó España al rechazar la devolución generalizada de los migrantes y menores no acompañados.

Choque institucional por los menores en la frontera

Las palabras del Ejecutivo intensifican el debate político generado en torno a la tutela y retorno de los menores llegados en la entrada masiva del pasado mes de julio: