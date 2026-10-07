Las partidas para la actividad sindical alcanzaron los 23,63 millones de euros en 2025, un 86 % más que el año anterior, en un contexto marcado por la convocatoria del paro general a las puertas de las elecciones del 29-N.

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MADRID — Las confederaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han recibido un total de 90.092.100,99 euros en subvenciones estatales para la realización de actividades de carácter sindical entre los ejercicios 2018 y 2025. Los datos de las concesiones oficiales y los portales de transparencia muestran un repunte continuado de estas asignaciones vinculadas a la representatividad de ambas centrales, que concentran el 73,86 % del montante total de 32 millones de euros repartido por el Estado entre el conjunto de organizaciones de trabajadores durante el último año.

El incremento de mayor entidad se concentró en 2025, ejercicio en el que se concedieron 12,21 millones de euros a CCOO y 11,43 millones a UGT. Los 23,63 millones asignados conjuntamente en dicho periodo representan una subida del 86,12 % respecto a 2024 y un aumento del 262,08 % si se compara con los 6,53 millones concedidos en 2017, último año completo del Gobierno de Mariano Rajoy.

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Comparativa por mandatos presupuestarios y movilización histórica

El desglose de la partida estatal revela diferencias entre los distintos ciclos políticos de la última década:

Periodo de Gobierno Suma Acumulada Media Anual Variación respecto a Sánchez (2019-2025) Mariano Rajoy (2012–2017) 42,03 M€ 7,01 M€ −41,33 % (media anual) José Luis R. Zapatero (2005–2011) 82,93 M€ 11,85 M€ −0,81 % (total acumulado) Pedro Sánchez (2019–2025) 83,61 M€ 11,94 M€ +70,50 % frente a Rajoy

Nota: Las cifras corresponden a importes nominales concedidos en la partida de actividad sindical.

La publicación de estos balances contables coincide con el anuncio de la huelga general por el derecho a la vivienda fijada para el 11 de noviembre, a escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La convocatoria devuelve al primer plano el debate sobre el nivel de conflictividad social según el signo del Ejecutivo.

Durante la presidencia de Mariano Rajoy, el archivo documental acredita que solo siete jornadas de protesta entre 2012 y 2013 sumaron al menos 480 manifestaciones en distintas ciudades españolas, además de dos huelgas generales de 24 horas (el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012). En contraste, la cita fijada para este otoño será la primera movilización general apoyada por CCOO y UGT bajo la gestión de Pedro Sánchez.