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La Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta celebra este miércoles, 7 de octubre, una sesión plenaria que dará comienzo a las 09:30.

La reunión se enmarca dentro de las actividades y funciones del órgano legislativo en nuestra ciudad, donde se discutirán temas relevantes para la comunidad ceutí.

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Se invita a la ciudadanía a seguir este importante acontecimiento que forma parte del proceso democrático de Ceuta.