La Sección Sindical de Correos de CCOO Ceuta ha expresado su firme rechazo a las declaraciones de responsables del PP y de VOX que cuestionan la limpieza del voto por correo, al considerar que extienden dudas sin fundamento sobre la integridad de los procesos electorales.

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El sindicato, que cuenta con una gran representación en la compañía, sostiene que estos comentarios, que sugieren fraudes y pucherazos, faltan al respeto a los trabajadores de Correos y erosionan la confianza pública en los procesos democráticos.

Desde CCOO se recuerda que Correos ha gestionado el voto por correo desde 1977 con total neutralidad y rigor, sin que haya constancia de irregularidades que justifiquen tales acusaciones.

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El sindicato exige a los partidos que cesen en sus insinuaciones, alertando que la desconfianza generada no solo daña a Correos, sino que socava la confianza en la democracia misma, un valor esencial en cualquier sociedad.

Por último, CCOO reafirma que el voto por correo es seguro y que los trabajadores de Correos están comprometidos con la limpieza de las elecciones, instando a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto con tranquilidad.