La Delegación del Gobierno en Ceuta ha emitido un comunicado desmintiendo la veracidad de una «Nota Informativa» que circula a través de WhatsApp y diversas redes sociales, donde se afirmaba que se llevaría a cabo un traslado de migrantes a las instalaciones de Fiscer y la fábrica de harina este viernes.

La institución ha calificado dicha información como un bulo y ha instado a la población a no compartir capturas o cadenas de mensajes cuyo origen no se pueda confirmar. La divulgación de información errónea puede generar inquietud y desconfianza entre los ciudadanos, especialmente en cuestiones relativas a la migración y la seguridad en la ciudad.

Ante esta situación, la Delegación recuerda la importancia de contrastar la información antes de compartirla, especialmente en un entorno digital donde los rumores se propagan con rapidez. La veracidad de la información siempre debe ser un criterio a tener en cuenta por los usuarios de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Este llamado a la precaución se produce en un contexto en el que la frontera de Ceuta sigue siendo un punto de atención tanto a nivel local como nacional, debido a la situación migratoria que enfrenta la región.

La Delegación informa que cualquier traslado de migrantes se comunicaría de manera oficial y que se están llevando a cabo las acciones pertinentes para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes en Ceuta.

Finalmente, se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y a evitar la difusión de noticias no confirmadas que puedan causar alarma social.