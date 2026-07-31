El presidente de EE. UU. utiliza la crisis migratoria de Ceuta en su discurso electoral para defender sus controvertidas políticas de deportación masiva y atacar a la oposición demócrata.

Ataque a la gestión española como advertencia política

En un contexto político interno complicado y a pocos meses de las elecciones de medio mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado la situación migratoria acontecida en Ceuta para respaldar sus férreas políticas de fronteras y deportaciones masivas.

En una entrevista telefónica concedida a la cadena Fox News, Trump valoró las imágenes de miles de migrantes en Ceuta calificándolas de «terribles» y lanzando un mensaje a la política interna estadounidense:

«Recuerden esa imagen. Eso seremos nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder… Si los demócratas llegan al poder, no vivirán una vida muy buena», advirtió el mandatario republicano.

Claves de la estrategia de la Casa Blanca