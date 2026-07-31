Un cartel difundido en Ceuta anuncia para este viernes 31 de julio una manifestación en la Plaza de los Reyes, convocada en medio de la situación excepcional que atraviesa la ciudad tras las entradas masivas desde Marruecos.

La concentración está prevista para las 19:00 horas y utiliza como mensaje principal el lema “Ceuta es de todos”, acompañado de las frases “Por nuestra ciudad, por nuestro futuro” y “Por la situación actual, basta ya”.

La convocatoria pretende reunir a los ciudadanos para expresar su preocupación por los últimos acontecimientos y reclamar respuestas ante la crisis que afecta a la ciudad autónoma.