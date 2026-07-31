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Las fotografías tomadas en la zona de Marruecos próxima a la frontera con Ceuta muestran varios vehículos completamente calcinados, automóviles dañados y restos esparcidos por el terreno tras los incidentes registrados durante las últimas horas.

En las imágenes se observan coches reducidos a su estructura metálica por el fuego, mientras otros vehículos presentan importantes desperfectos y permanecen inmovilizados junto a la carretera. También aparecen personas caminando por la zona afectada y contemplando los daños.

La galería permite ver las consecuencias materiales de una jornada marcada por la tensión y los altercados en el lado marroquí de la frontera.